Yozgat, öğrencilerle online olarak buluştu

Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Amasya genelinde düzenlenen online sınavlarda dereceye giren öğrencilerle video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Dereceye giren öğrencilerle online olarak buluşan Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Uzaktan eğitimin geçici bir durum olduğunu belirten Yozgat, “Salgın hastalık nedeniyle, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verilmiş ve eğitim dijital ortama taşınmıştır. Ancak bu geçici bu durumdur. Biz, sizleri çok özledik. En kısa zamanda okullarımızda kavuşmayı ümit ediyorum. Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

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