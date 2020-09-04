Kurnaz köyünde içme suyu deposu ve isale hattı yenilendi

Amasya İl Özel İdaresi, Suluova’ya bağlı Kurnaz köyündeki mevcut içme suyu deposu ve isale hattını yeniledi.

Yürütülen çalışmalarla köylerde yaşayan vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik içme suyuna kavuşması adına projeler hayata geçiriyor. 2020 Yılı KÖYDES Yatırım Programı kapsamında Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler tarafından yerinde yapılan analiz ve test çalışmaları sonucunda inşası daha önceden gerçekleştirilen içme suyu deposunun basit onarımı ve boyabadana işlemleri tamamlanarak depoyla köy arasında yaklaşık 2 bin 950 metre isale hattı yapılarak kullanıma sunuldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Temel hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı içme sularına kavuşmasıdır. Bu doğrultuda yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı yakından takip ederek köylerimizde yaşayan vatandaşlarımıza sağlıklı içme suyu tesis etmiş olmaktayız” dedi.

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