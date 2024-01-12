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        Haberler Yaşam Lazer teknolojisi kullanıldı! Bitki örtüsünün altında devasa keşif!

        Amazon ormanlarında bitki örtüsüyle kaplanmış devasa antik kent bulundu

        Amazon ormanlarında bitki örtüsüyle kaplanmış 2 bin 500 yıllık devasa antik kenti keşfeden bilim insanları, bu keşfin bölgede avcı toplayıcı olarak resmedilen antik halklar hakkındaki görüşleri değiştirebileceğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:31
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        Bitki örtüsünün altında devasa keşif!
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        AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, Ekvador'un güneyinde, Amazon ormanlarındaki Upano bölgesinde büyük bir antik kent keşfedildi.

        Amazon'daki antik yerleşkelerin küçük olduğu ve halkın göçebe yaşam sürdüğünü düşünen bilim insanları, keşfedilen bu antik kentteki evler ile açık hava alanlarının birbirlerine "hayrete düşüren" yol ve kanal ağıyla bağlandığını tespit etti.

        Araştırma ekibinin lideri, Fransa Ulusal Bilim Araştırma Merkezinden Prof. Dr. Stephen Rostain, "Burası, Amazon'da bildiğimiz diğer tüm antik yerlerden daha eski. Avrupa merkezli bir medeniyet bakış açımız var ancak bu keşif, kültür ve medeniyet konusunda fikrimizin değişmesi gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

        Araştırmanın yazarlarından Antoine Dorison da "Bu keşif, Amazon kültürlerine bakışımızı değiştirdi. Burada yaşayan birçok insan küçük gruplar halinde, muhtemelen çıplak, avcı toplayıcı olarak resmediliyordu ancak bu keşif bize insanların şehir hayatı yaşadığını gösterdi" görüşünü paylaştı.

        Arkeologlar, 2 bin 500 yıl önce kurulan kentte insanların yaklaşık 1000 yıl yaşam sürdüğünü tahmin ediyor.

        ARAŞTIRMADA HAVADAN LAZERLE TESPİT YÖNTEMLERİ DE KULLANILDI

        Araştırmada arkeologlar, yaklaşık 300 kilometrekarelik alandaki kazı çalışmalarının yanı sıra yoğun bitki ve ağaçların altında bulunan antik kentleri havadan tespit edebilen lazer teknolojisini de kullandı.

        Bu teknolojiyle ev ve tören alanı olarak kullanıldığı düşünülen 6 bin dörtgen platform tespit edildi.​​​​

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #Amazon Ormanları
        #antik kent
        #haberler
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