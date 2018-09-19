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Amazon'dan alışveriş yapmadan önce bilmeniz gereken her şey

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon Türkiye'de resmen faaliyetlerine başladı. Bu sabahtan itibaren Türkiye'de e-ticarete başlayan Amazon, Türk tüketicilere neler sunuyor? Alışverişe başlamadan bilmeniz gereken her şeyi bir araya topladık. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberi...

19.09.2018 - 10:51 | Güncelleme:

1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketlerinden olan e-ticaret devi Amazon Türkiye’deki faaliyetlerine bu sabah itibariyle resmen başladı. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Kurucusu Jeff Bezos’u dünyanın en zengini yapan şirket, amazon.com.tr adresi üzerinden Türkiye’de online ticarete adım attı.

ABD’li e-ticaret devinin Türkiye operasyonlarının başına getirilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Bugün, Türkiye’deki müşterilerimize, binden fazla yerli satıcımız ile beraber milyonlarca ürünü sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Türkiye’deki faaliyetlerimizi geliştireceğiz” dedi.

Amazon.com.tr Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir ise konuyla ilgili olarak “E-ticaret sayesinde Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmelerle aynı düzeyde çalışma imkanına sahip olurken, işlerini büyütme fırsatı yakalıyor. Biz de Amazon olarak, satıcıların başarılı olması için çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyoruz; yüklerini azaltacak araçlar sunuyor ve satışlarını artırmalarına destek oluyoruz.” diye konuştu.

Peki 2017 yılında büyüklüğü 42 milyar TL'yi aşan Türkiye e-ticaret pazarına giriş yapan Amazon’un Türk tüketicileri açısından öne çıkan özellikleri neler?

NERELERDEN ULAŞILABİLİYOR?

Türkiye’deki tüketiciler, Amazon’a web versiyonunun (amazon.com.tr) yanısıra iOS ve Android’in için geliştirilen mobil uygulamaları üzerinden erişebiliyor. Kullanıcıları bu mobil uygulamaları Apple Store veya Google Play’den ücretsiz indirebiliyor. Siteden alışveriş yapabilmek için bir diğer seçenek ise Amazon kendi mobil uygulaması.

SİTEDE NELER VAR?

15 farklı kategoride milyonlarca ürünü bir araya getiren sitenin Türkiye operasyonunda ilk günden itibaren satış yapan 1.000’in üzerinde yerli işletme bulunuyor. 50 TL ve üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimat seçeneğiyle Türk tüketicilerle buluşan Amazon’da kitap, elektronik, spor, outdoor, oyuncak, ev dekorasyonu ve bebek ürünleri gibi farklı kategoride ürünler yer alıyor.

KARGO SEÇENEKLERİ NELER?

Şu an itibariyle Amazon Türkiye’de 2 farklı teslimat seçeneği bulunuyor: Standart Teslimat ve Ekspress Teslimat. Standart teslimatta, ürünler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için 2-3 iş gününde teslim ediliyor. Diğer şehirlerde bu süre 3-5 iş günü. Kırsal bölgelerde ise 3-7 iş günü. Standart yöntemde teslimat başına kargo ücreti 4.90 TL. 100 TL’nin üstündeki siparişlerde ise teslimat ücreti alınmıyor (Bu sınır, Türkiye operasyonunun başlamasına özel kampanya kapsamında Amazon tarafından satışa sunulan bütün ürünler için 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak şekilde 50 TL olarak belirlenmiş).

HIZLI TESLİMAT HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?

Amazon’un Türkiye’de sunduğu diğer bir teslimat seçeneği ise Ekspres Teslimat. Bu seçenekte ürünler İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için 1 iş gününde alıcıya teslim ediliyor. Diğer şehirlerde ise bu süre 2 iş günü. Kırsal alanlar için ise bu hizmet henüz sunulmuyor. Ekspres kargo seçeneğinde teslimat başına ücret ise 7.90 TL.

HANGİ KARGO ŞİRKETLERİYLE ÇALIŞIYOR?

Amazon, Standart Teslimat işlemi için Türkiye’de MNG Kargo ile çalışıyor. ABD’li e-ticaret şirketinin Türkiye’deki Ekspress Teslimat işleminde ürün teslimatlarını AGT Kurye Hizmetleri şirketi yapıyor. Ürün iadelerinde ise süreç MNG Kargo ile yürütülüyor.

ÖDEME YÖNTEMLERİ NELER?

Amazon Türkiye’de açtığı sitesinde ödeme için ise banka veya kredi kartı seçeneği bulunuyor. Kullanıcılar, banka veya kredi kartı bilgilerini sisteme ekleyerek, ödeme yöntemini belirleyebiliyor. Kullanıcılar bakiyelerini kendilerinin yönetebilcekleri Amazon Hediye Kartları ile de alışveriş yapabiliyor. Ürünlerin türüne ve tutarına uygunluk durumlarına göre kredi kartına 2, 3 veya 6 aylık taksit seçeneği de uygulanabiliyor. Havale, kapıda ödeme, BKM Express... gibi farklı ödeme seçenekleri ise henüz Amazon’un Türkiye sitesinde bulunmuyor.

TÜRKİYE'DEKİ MERKEZİ NERESİ?

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı olarak Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi adıyla faaliyetlerine başlayan Amazon’un Türkiye’deki merkezi ise Beşiktaş-İstanbul oldu.

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