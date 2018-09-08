America Mineiro - Ceara maçı öncesi rakamlar

Brezilya Serie A heyecanı devam ediyor. America Mineiro, 09 Eylül 2018 Pazar günü Ceara takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. 29 puanlı America Mineiro 9. sırada bulunuyor, Ceara 23 puana sahip ve 18. sırada. America Mineiro, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Ceara, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 559 kodlu maçı oynayanlar; America Mineiro galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Ceara galibiyet oranı 3.50. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var 1.80, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

America Mineiro son haftadaki CRB müsabasında 1-0 kazandı.

Ceara ise ABC Natal maçında 1-0 kazandı.

America Mineiro, evinde 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 12 gol yedi.

Ceara, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ceara 6 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.

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