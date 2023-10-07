Aracın camını kırıp 693 bin TL'yi çaldılar! Yabancı soyguncular! İstanbul'da, park ettiği aracın camı kırılarak bankadan çektiği 693 bin TL parası çalınan S.Y. şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis, olayı gerçekleştiren 2 şüphelinin, Gürcistan uyruklu olduğunu tespit etti. Şüphelilerin, S.Y.'yi bankadan çıktıktan sonra takip ederek olayı gerçekleştirdikleri belirlendi

İstanbul'da olay, 15 Eylül'de Zeytinburnu’nda meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, bankadan 693 bin TL çeken S.Y., aracıyla bankadan ayrıldı.

Aracını park ettikten sonra bir işyerine uğrayan S.Y. döndüğünde şoke eden görüntüyle karşılaştı.

CAMI KIRILIP PARA ALINMIŞ Aracın bir camını kırılmış bulan S.Y., bankada çektiği 693 bin TL paranın da araçta olmadığını gördü. Olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

TAKİP GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI Polis paranın çekildiği bankadan yola çıkarak güvenlik kamera görüntülerini izlemeye başladı. Yapılan çalışmalarda, bankadan parayı çeken S.Y.'nin, aracıyla ayrılırken şüpheli bir araç tarafından takip edildiği tespit edildi. REKLAM

İKİ ŞÜPHELİ BELİRLENDİ Güvenlik kamera takibinden şüphelilerin 2 kişi oldukları belirlendi. Çalışmalarda olayın yöntemi de çözülmüş oldu. Şüpheliler, bankadan yüklü miktarda para çeken S.Y.’yi takip etmiş ve uygun bir zamanda aracın camını kırıp içerdeki parayı almışlardı. GÜRCİSTAN UYRUKLU ÇIKTI Görüntülerde tespit edilen 2 kişinin peşine düşen polis kısa sürede şüphelilerin Gürcistan uyruklu, George S. (45) ve Nikoloz N. (23) olduğu tespit edildi. Başakşehir’de kaldıkları belirlenen eve operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 bin 500 dolar ve 16 bin lira para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüpheliler adliyeye gönderildi.