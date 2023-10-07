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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı! - Güncel haberler

        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!

        Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde, öğretim üyesi 46 yaşındaki Prof. Dr. Tahir Uluç'u, tabancayla vurarak yaralayan, aynı bölümdeki öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun'un kardeşi 55 yaşındaki İzzet Atasağun'un ifadesinde, ''Ağabeyimi sorun yaşanmasın diye okuldan almak istedim. Bu sırada karşılaştık. Bize küfredip yumrukla saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 11:47 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:51
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        İlahiyat fakültesinde profesörü vurmuştu! İfadesi ortaya çıktı!
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        Konya'da olay, 4 Ekim'de, saat 17.30 sıralarında, Meram ilçesi Yeni Yol Caddesi'ndeki Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Dekanlık binasında meydana geldi.

        İKİ KARDEŞ PROFESÖRÜN ODASINA GİTTİ

        Bacağından vurulan Tahir Uluç.
        Bacağından vurulan Tahir Uluç.

        DHA'da yer alan habere göre Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Uluç (46), odasındayken, yanına, husumetli olduğu aynı bölümden öğretim üyesi Prof. Dr. Galip Atasağun (60) ile turizmci kardeşi İzzet Atasağun geldi.

        SİLAHLA BACAĞINDAN YARALADI

        Galip Atasağun.
        Galip Atasağun.

        Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İzzet Atasağun, yanındaki ruhsatsız tabancayla Tahir Uluç'u bacağından yaraladı. İki kardeş kaçtı. İhbarla fakülteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla üniversiteye ait Meram Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Uluç, tedavisinin ardından da dün taburcu oldu.

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        HUSUMET İZİN ANLAŞMAZLIĞINDAN BAŞLAMIŞ

        Tetiği çeken İzzet Atasağun.
        Tetiği çeken İzzet Atasağun.

        Prof. Dr. Galip Atasağun, olaydan kısa süre sonra Yaka Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Üniversiteyle ilişkisi bulunmayan İzzet Atasağun da perşembe günü sabah saatlerinde saklandığı akrabasının evinde yakalandı.

        Prof. Dr. Tahir Uluç ile Prof. Dr. Galip Atasağun'un, 2 yıl önce aynı anda izine ayrılmak istemeleri, yönetimin de aynı bölümde oldukları için bunu uygun bulmaması üzerine anlaşmazlık yaşadıkları ve olayla ilgili tutanak hazırlandığı belirtildi.

        REKTÖRLÜK İKİSİNİ DE AÇIĞA ALDI

        Zaman zaman farklı tarihlerde tartışma yaşayan 2 akademisyenin, olaydan 1 gün önce yine tartıştıkları öne sürüldü. Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü, profesörler Tahir Uluç ve Galip Atasağun'u açığa alıp, haklarında idari ve cezai soruşturma başlattı.

        KARDEŞİ TUTUKLANDI, PROFESÖR SERBEST

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        Gözaltına alınan Prof. Dr. Galip Atasağun ile kardeşi İzzet Atasağun, perşembe günü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof. Dr. Galip Atasağun, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest kalırken, tabancayla ateş eden kardeşi İzzet Atasağun ise tutuklandı.

        "BİZE KÜFREDİP, YUMRUKLA SALDIRDI"

        Uluç'u yaralayan İzzet Atasağun'un, mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Atasağun'un, ifadesinde, "Aynı fakültede görev yapan ağabeyimle kavgalı olduklarını biliyordum. Ağabeyimi sorun yaşanmasın diye okuldan almak istedim. Bu sırada onunla karşılaştık. Bize küfredip yumrukla saldırdı. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi.

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        #Konya
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