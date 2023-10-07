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        Haberler Dünya FİLİSTİN - İSRAİL SON DAKİKA: İsrail 'savaş durumu alarmı' ilan etti, Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu! - Filistin İsrail Son Durum Haberleri

        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu

        Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. İsrail ordusu ise, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.10.2023 - 09:49 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:49
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        İsrail ordusu Gazze'ye saldırı başlattığını duyurdu
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        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

        Dayf, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail'e yönelik başlattığı saldırıya ilişkin yüzünün görülmediği bir videoda konuştu. Filistin halkının yeniden devrim yaptığını ve bir devlet kurma projesine geri döndüğünü ifade eden Dayf, "İsrail'in ihlallerine karşı bir çizgi çekme kararı aldık, İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonunu başlattık." dedi.

        "5 BİN ROKET ATILDI"

        Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında İsrail yönüne 5 bin kadar roket ve havan fırlattıklarını açıklayan Dayf, İsrail ile güvenlik koordinasyonunun sona erdiğini belirtti.

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        Dayf, Aksa Tufanı'nın İsrail'in düşündüğü ve beklediğinden çok daha büyük olacağını belirterek İslam ve Arap dünyasını İsrail'in işgalini silmek için birleşme, "elinde tüfeği olan herkese bunu çıkarma çağrısı" yaptı.

        Aksa Tufanı operasyonuna katılamayanlardan dayanışmayı desteklemesini talep eden Dayf, yayınladıkları talimatların ve açıklamaların takip edilmesini istedi.

        Dayf, ilk aşamada İsrail'in askeri bölgeleri ve hava üstlerini hedef aldıklarını dile getirerek, İsrail yönüne roket atmaya devam edeceklerini kaydetti.

        İSRAİL SAVAŞ DURUMU ALARMI İLAN ETTİ

        Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz" ifadelerine yer verildi.

        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.

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        Gazze'den atılan roketler nedeniyle Kudüs'te saldırı uyarı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzeler nedeniyle Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

        İSRAİL GAZZE ŞERİDİ'NE SALDIRI BAŞLATTI

        İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

        İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, roketlerin fırlatıldığı Gazze'deki hedeflere doğru saldırı başlattı.

        İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Savunma Bakanı Yoav Gallant, yedek askerleri göreve çağıran kararnameyi imzaladı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: İrem Kuşoğlu
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