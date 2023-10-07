İsrail-Gazze hattında gerilim! Dünyadan peş peşe 'Aksa Tufanı' açıklaması Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurdu. İsrail ordusu ise, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu. İsrail medyası Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılarda 22 İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Çatışmalar sonucu ise 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Dünyadan ise peş peşe açıklamalar geldi. Avrupa ülkeleri ve kurumları, Hamas'ın başlattığı operasyona tepki gösterirken, İsrail'e destek mesajları yayımladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattı. İsrail ordusu ise, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu.

Gerilim sürerken dünyadan ise peş peşe açıklamalar geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARAFLARI FEVRİ ADIMLARDAN UZAK DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ Cumhurbaşkanı Erdoğan 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde "Türkiye olarak bu sabah İsraildeki hadiseler ışığında tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı REKLAM

MISIR: AZAMİ İTİDAL GÖSTERİLMELİ Mısır, Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin riskleri konusunda uyarıda bulunarak taraflara "azami itidal" çağrısı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Mısır Arap Cumhuriyeti, Filistin kentlerine yönelik bir dizi saldırının ardından Filistin ile İsrail tarafları arasında devam eden gerilimin korkunç tehlikeleri konusunda uyarıda bulundu.” ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki gelişmeler karşısında “azami itidal gösterilmesi ve sivillerin daha fazla riske maruz bırakılmaması” çağrısına yer verilen açıklamada, gerilimin tırmanmasının ateşkes çabalarını olumsuz yönde etkileyebilecek olası ciddi yansımaları konusunda uyarıda bulunuldu. REKLAM Açıklamada Mısır, barış sürecini yeniden başlatma çabalarını destekleyen uluslararası aktörleri, İsrail-Filistin arasındaki gerilimi durdurmak için derhal müdahale etmeye çağırdı. Öte yandan İsrail’e, Filistin halkına yönelik saldırı ve provokatif eylemlerini durdurması ve uluslararası insani hukuk kurallarına uyması çağrısında bulunuldu.

SUUDİ ARABİSTAN Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İki taraf arasındaki gelişmeleri takip ediyoruz. İsrail ile Filistin arasındaki şiddetin derhal durdurulması çağrısında bulunuyoruz" denildi.

FRANSA Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik saldırıları güçlü bir şekilde kınadığını açıkladı. REKLAM Macron, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te "Şu anda İsrail'i vuran terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Kurbanlar, aileleri ve onlara yakın olanlarla tam dayanışma içinde olduğumu ifade ediyorum" dedi. UKRAYNA Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın İsrail'e son yılların en büyük saldırısını başlatmasının ardından "Ukrayna, Kudüs ve Tel Aviv'deki sivil halka yönelik roket saldırıları da dahil olmak üzere İsrail'e yönelik devam eden terör saldırılarını güçlü bir şekilde kınıyor" dedi.

ALMANYA Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Gazze'den İsrail'e yönelik saldırıları kınıyoruz. İsrail'in kendini teröre karşı koruma hakkına sahip" denildi. İSPANYA İspanya Dışişleri Bakan Vekili Jose Manuel Albares Cumartesi günü sosyal medya platformu X'te "Gazze'den İsrail'e yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu ayrım gözetmeyen şiddet karşısında şaşkına döndük. Bütün dayanışmamız kurbanlarladır" dedi. İNGİLTERE İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise İsrailli "sivillere yönelik saldırıların kendisini şoke ettiğini" belirtti. Sunak, "İsrail'in kendisini savunma hakkı mutlaktır" ifadesine yer verdi. Belçika, İtalya, İsviçre, İrlanda, Hollanda, Hırvatistan, Avusturya, Yunanistan, Çekya, Slovenya, Finlandiya, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kosova yetkilileri de Hamas'a tepki gösteren ve İsrail'e destek veren mesajlar yayımladı. * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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