İsrail'e son 50 yıldaki en büyük saldırı! 'Aksa Tufanı' ve 'Demir Kılıçlar' sürecine nasıl gelindi?

İsrail'e son 50 yıldaki en büyük saldırı! 'Aksa Tufanı' ve 'Demir Kılıçlar' sürecine nasıl gelindi?

İsrail'e son 50 yıldaki en büyük saldırı! Aksa Tufanı ve Demir Kılıçlar' sürecine nasıl gelindi? Bugün sabah saatlerinde Hamas, İsrail'e 'Aksa Tufanı Operasyonu' düzenlediğini açıklarken İsrail de Gazze'ye hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. İsrail Başbakanı "Savaştayız ve kazanacağız" derken saldırının İsrail'de 1973'ten bu yana 50 yıldır yaşadığı en büyük saldırı olduğu belirtildi. İsrail saldırıları altında topraklarını koruma mücadelesi veren Filistin cephesinden yapılan açıklamalarda ise Devlet Başkanı Abbas "Filistin halkının kendini koruma hakkı var" diye konuştu.

Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu.

İsrail ordusu ise, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu. İsrail acil yardım servisi Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik başlatılan saldırılarda 22 İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog "İsrail zor bir zamandan geçiyor" derken İsrail Savunma Bakanı Gallant "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail'e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" açıklamasında bulundu.

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İsrail de Gazze'ye havadan ve karadan başlattığı operasyona 'Demir Kılıçlar' adını verdi.

Peki 'Aksa Tufanı' ile 'Demir Kılıçlar' çatışmasına dünden bugüne nasıl gelindi?

İsrail-Filistin arasında halen devam eden çatışma 1800'lere kadar uzanıyor.

İNGİLTERE'NİN 'ULUSAL YURT' KURMA PLANI VE ARTAN GERİLİM Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nda yenilmesinin ardından Filistin toprakları olarak bilinen bu bölgenin kontrolü İngiltere'nin eline geçti. Burada Arap çoğunluğun yanı sıra, Yahudi azınlık da yaşıyordu. BBC'nin aktardığına göre Filistin'de Yahudiler için bir 'ulusal yurt' kurma görevini İngiltere'ye verildi. Bu noktada iki halk arasındaki gerilim arttı. Yahudiler buranın kadim toprakları olduğunu savunurken, Filistinliler buna karşı çıktı. Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde Lord Rothschild'e bir mektup göndererek, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması konusunda İngiliz hükûmetinin destek vereceğini bildirdi. 1947'lere gelindiğinde ise Birleşmiş Milletler (BM), Filistin'in ayrı Yahudi ve Arap devletlerine bölünmesini ve Kudüs'ün BM gözetiminde özel statülü ayrı bir şehir olmasını oyladı. Bu plan Yahudiler tarafından kabul edildi ancak Filistinliler reddettiğinden hiçbir zaman teknik olarak uygulanmadı. REKLAM

İNGİLTERE BÖLGEYİ TERK ETTİ, İSRAİL DEVLETİ KURULDU Sorunu çözülemeyince İngilizler 1948'de ülkeyi terk etti ve aynı gün 15 Mayıs'ya Yahudi liderler İsrail devletinin kurulduğunu ilan etti. Filistinliler, 15 Mayıs'ı 'El Nakba' olarak da bilinen 'Felaket' günü olarak anmaya başladı. Birçok Filistinli karşı çıkınca da bölgede bugünlere kadar gelen savaş başladı. Yüz binlerce Filistinli topraklarını terk etmek zorunda kaldı ya da evlerinden zorla çıkarıldı. Filistinliler, 15 Mayıs'ı "El Nakba" yani "Felaket" günü olarak anmaya başladı. Savaşa komşu Arap ülkeleri de dahil oldu ve askeri birlikleri bazı bölgeleri işgal etti. Çatışmalar ertesi yıl ateşkesle sona erdiğinde İsrail bölgenin çoğunu kontrol ediyordu. İsrail'in kurulunca, Avrupa'dan ve Yahudilerin yaşadığı bölgelerden bu topraklara büyük bir Yahudi göçü oldu.

GAZZE ŞERİDİ BBC'nin İsrail - Filistin sorunu portesine göre 1967'de İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra Suriye'ye ait Golan Tepeleri, Gazze ve Mısır'a ait Sina yarımadasının büyük bölümünü işgal etti. Filistinlilerin çoğu ve onların çocukları Gazze ve Batı Şeria'nın yanı sıra komşu Ürdün, Suriye ve Lübnan'da yaşıyor. Ancak İsrail, bu insanların topraklarına dönmelerine izin vermedi ve bunun Yahudi devleti olarak varlığını tehdit edeceğini söylüyor. İsrail hala Batı Şeria'yı işgal altında tutuyor. BM bu toprakları hala İsrail tarafından işgal edilmiş toprakların bir parçası olarak görüyor.

KUDÜS GERİLİMİ İsrail, Kudüs'ün tamamının başkenti olduğunu iddia ederken, Filistinliler Doğu Kudüs'ün gelecekteki bir Filistin devletinin başkenti olduğunu vurguluyor. Geçtiğimiz 50 yıl içinde İsrail 600 binden fazla Yahudi'nin yaşadığı bu bölgelerde yerleşim yerleri inşa etti. Filistinliler bu yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylerken çoğu devlet ve uluslararası kuruluş tarafından destekleniyor, İsrail ise bunu reddediyor. Barış görüşmeleri yaklaşık 30 yıldır aralıklarla devam etse de şimdiye kadar çatışmayı çözemedi.

AKSA OPERASYONU v. DEMİR KILIÇLAR Sürekli olarak bölgede çatışmalar sürerken son olarak Hamas'ın silahlı kanadı İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu başlattığını duyurdu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail'e karşı başlattıkları Aksa Tufanı'nın ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını duyurdu. Saldırıların İsrail'e 1973 yılından bu yana düzenlenen en büyük saldırı olduğu açıklandı. İsrail ordusu ise, sabah saatlerinden itibaren roketlerin fırlatıldığı Gazze Şeridi'ne doğru saldırı başlattığını duyurdu ve 'Demir Kılıçlar' adını verdi. Ssabah saatlerinde Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırılarda 22 İsraillinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Netanyahu olaya ilişkin "İsrail vatandaşları savaştayız. Bu bir operasyon veya karşılıklı saldırı değil, savaş. Hamas sabah saatlerinden itibaren İsrail vatandaşlarına karşı kanlı bir sürpriz saldırı başlattı. Sabah saatlerinden itibaren bunun içindeyiz." ifadelerini kullanırken Filistin Devlet Başkanı Abbas ise "Filistin halkının kendini savunma hakkı var" açıklamasında bulundu. Çatışmalar sonrası ülkelerden peş peşe açıklamalar gelirken iki tarafa da sukunet çağrısında bulunuldu. Ancak tarafların açıklamaları sonrası çatışmaların sürmesinden endişe ediliyor. * Haberin görselleri Associated Press, DHA, Reuters'tan servis edilmiştir.