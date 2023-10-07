Hamas’ın silahlı kanadı tarafından başlatılan “Aksa Tufanı” operasyonunun ardından İsrail’den “Savaş kazanılacak” açıklaması geldi. Bölgede yaşananların uluslararası alanda yansımaları ne olur? Bir süredir sorunlar olduğu iddia edilen ABD- İsrail ilişkilerini nasıl etkiler? Ve karşılıklı normalleşme adımlarının atılmaya başlandığı Türkiye-İsrail ilişkilerinin seyri ne olur?

Bölgeyi ve süreci yakından takip eden Emekli İsrail Büyükelçisi Oğuz Çelikkol Haberturk.com’a anlattı.

“BEN 3. BİR İNTİFADA BEKLİYORDUM”

“İsrail iki devletli çözümden çok uzaklaştı” diyen Emekli Büyükelçi Çelikkol “İsrail’in Batı Şeria’daki politikaları devam ediyor. Batı Şeria’nın yüzde 10’undan fazlası yani Yahudi yerleşim bölümleri kurulmuş vaziyette. 1 milyona yakın Yahudi yaşıyor Batı Şeria’da. Ben üçüncü bir intifada bekliyordum ama tabii daha değişik bir süreç gelişti. Hem füzelerle hem de sınırını geçerek… Netenyahu bunu savaşa benzetti. İsrail’in savaş içinde olduğunu ifade etti. Artık buna bir İsrail-Hamas savaşı demek doğru olur. Hamas’ın kullandığı füzelerin İran yapısı olduğu, İran desteği ile yapıldığı ifade ediliyor. Eskiden beri söyleniyor. Ben İsrail’de büyükelçiyken de bunları duymuştum.” değerlendirmesinde bulundu.

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“İSRAİL- HAMAS SAVAŞI DEMEK DOĞRU OLUR”

Yaşananları İsrail-Hamas savaşı olarak niteleyen Çelikkol, yapılması gerekenleri de “Benim gördüğüm kadarıyla hem hava savunma sistemi ‘Demir Kubbe’nin çok işlemediğini hem de İsrail’in güvenliğinin mutlaka ve mutlaka Filistin sorunun çözülerek sağlanması gerektiğini gösteriyor. İsrail-Filistin görüşmelerinin bir an önce başlamasına gerekiyor. İki devletli çözümle ilgili olarak mevcut aşırı sağcı hükümet bundan giderek uzaklaşıyor. Konunun bir de uluslararası yanı var. Orta Doğu’nun güvenliği konusu.” sözleriyle özetledi.