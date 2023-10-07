Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Eşi ve çevredekiler darp etti! İstanbul'da bir kişi, sokakta önünden yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çekti. Durumun fark edilmesi üzerine kadının eşi ve çevredekiler şüpheliyi tekme tokat darp etti. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.10.2023 - 11:12 Güncelleme: 07.10.2023 - 11:13 facebook

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