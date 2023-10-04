Amerika ve İngiltere'de kadınların kendisini korumasını sağlayan gizli kod: Angel shot

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Amerika ve İngiltere'de kadınların kendisini güvende tutması için birçok işletme tarafından gizli bir kod kullanılıyor. Buna 'Angel shot' veya 'Ask for Angela' deniyor. Peki, bu ne demek?

Bu gizli kod ilk önce, İngiltere'de kadınların kendilerini cinsel saldırıdan koruması için başlatılan bir kampanya yolu ile ortaya çıktı. Bir restoran veya barda kendini güvende hissetmeyen kadınların, personelden gizlice yardım istemesini sağlamak için 'Ask for Angela' yani 'Angela'yı sor' gizli kodu kullanılmaya başlandı.