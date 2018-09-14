Amiens - Lille rakamlar

Amiens ve Lille, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:00. Amiens 4 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Lille 7 puanda ve 4. sırada. Amiens, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Lille, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 122 kodlu maçı oynayanlar; Amiens galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 2.80, Lille galibiyet oranı 2.00. Alt 1.45, üst 1.95 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Amiens son hafta oynanan Lille maçında 3-0 kazandı.

Lille ise Amiens karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Amiens, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 3 gol yedi.

Lille ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lille, 0 gol atarken 1 gol yedi.

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