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MPİ AMORTİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango amorti çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz yukarıda yer ala MPİ bilet sorgulama ekranından erişebileceksiniz.

AMORTİ NEDİR?

Amorti sayılar her Milli Piyango çekilişinde belirlenen 2 adet numara oluyor. Bu sayılar biletin son hanesine isabet ettiği takdirde kişiler en kötü ihtimalle amorti ikramiyesi almaya hak kazanıyorlar. Amorti numaraları 0 ile 4 arasından bir rakam ve 5 ile 9 arasından bir rakam olmak üzere her çekilişte 2 tane belirleniyor.

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