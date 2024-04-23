Amplifikatör nedir, ne işe yarar? Amplifikatör çalışma prensibi nasıl?

Amplifikatör, elektrik sinyallerini güçlendiren bir elektronik cihazdır. Temel işlevi, girişindeki zayıf bir sinyali alıp çıkışında daha güçlü bir şekilde yeniden oluşturmaktır. Bu güçlendirme işlemi, ses, görüntü veya diğer elektrik sinyallerinin iletilmesi ve işlenmesi için gereklidir. Amplifikatörler, yaygın olarak müzik sistemlerinde, radyolarda, televizyonlarda, bilgisayar ses kartlarında, mikrofonlarda, hoparlörlerde ve birçok elektronik cihazda kullanılır.

Amplifikatör Ne İşe Yarar?

Amplifikatör Çalışma Prensibi

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Amplifikatörlerin iki temel çalışma prensibi vardır:

Akım Amplifikasyonu:

Bu tipte amplifikatör, giriş sinyalinin akımını artırır. Transistörler veya entegre devreler, giriş sinyalinin akımını kontrol ederek, çıkış sinyalinde daha yüksek bir akım üretir. Bu tür amplifikatörler, genellikle hoparlörleri çalıştırmak için kullanılır.

Voltaj Amplifikasyonu:

Bu tipte amplifikatör, giriş sinyalinin voltajını artırır. Transistörler veya entegre devreler, giriş sinyalinin voltajını kontrol ederek, çıkış sinyalinde daha yüksek bir voltaj üretir. Bu tür amplifikatörler, genellikle radyo ve televizyon gibi cihazlarda kullanılır.