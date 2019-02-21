Ana caddelerde yaşayan erkekler ereksiyon problemi yaşıyor!

Yapılan yeni bir araştırmaya göre; ana cadde üzerinde yaşayan erkeklerde erektil fonksiyon (sertleşme bozukluğu) problemi daha çok görülüyor.
Zehirli duman, cinsel organa kan akışını azalttığı i çin yapılan testlerde sıçanlarda erektil disfonksiyon geliştiği gözlemlendi. Taşıtlardan gelen egzoz dumanları, erkeklerin cinsel sağlığı üzerindeki etkileriyle ilgili endişeleri artırdı.
Dumanların akciğer kapasitesini azalttığını vurgulayan araştırmacılar, ayrıca erkeklerin cinsel ilişki sırasında daha çabuk yorulduğunu ortaya koydu.
KİRLİ HAVA DOĞURGANLIĞIN ÖNÜNDEKİ ENGEL
Çalışma, kirli hava ve çeşitli hastalıklar ile doğurganlık arasında da artan bir ilişki olduğunu gösterdi.
Çin'deki Guangzhou Üniversitesinde yapılan çalışmada, dört farklı gruba ayrılan sıçanların cinsel performansları karşılaştırıldı.
Birinci grup, üç ay boyunca iki saat; ikincisi dört saat ve üçüncüsü ise altı saat boyunca kirli hava soludu.
Kirli hava solumamış olan dördüncü grup, Journal of Sexual Medicine'da yayımlanan çalışmayı ortaya koydu.
Bilim insanları, dört ve altı saat boyunca kirli hava soluyan sıçan gruplarında erektil fonksiyonda belirgin bir azalma görüldüğünü bildirdi.
Dr. Shankun Zhao, "Çalışmamızda ilk kez araç egzozunun ereksiyon üzerindeki etkisini ortaya çıkardık. Sonuçlarımız, uzun süre erektil disfonksiyon gelişiminde benzinli araç egzozuna maruz kalmanın oynadığı potansiyel rol hakkındaki endişeleri artırıyor" açıklamasında bulundu.
BMJ Mesleki ve Çevresel Tıp Dergisi'nde Kasım 2017'de yayınlanan bir çalışma, hava kirliliğinin erkek üreme sağlığı için bir risk faktörü olabileceği konusunda uyardı.
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