MasterChef'te rekabet her geçen gün artıyor. MasterChef'in yeni bölümünde yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Günün sonunda şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bir yarışmacı şef ceketini giydi. Peki, "MasterChef kim kazandı? 12 Eylül MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...