MasterChef için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yedeklerden bir isim, ana kadroya dahil olacak ilk yarışmacı oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılarından, esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği 'Hasanpaşa Köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi önlüğü giyerek ana kadroya girme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 9 Ağustos Cumartesi MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim...
MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?
MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren ilk yarışmacı Mert oldu.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Gizem
Tunahan
Cansu
İrem
İhsan
Özkan
Çağlar