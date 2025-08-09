Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin ANA KADRODA! MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef'te kim kazandı? 9 Ağustos Cumartesi MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?

        MasterChef için heyecanlı bekleyiş sona erdi. MasterChef'in yeni bölümünde yedeklerden bir isim, ana kadroya dahil olacak ilk yarışmacı oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şef yarışmacılarından, esnaf lokantalarının vazgeçilmez yemeği 'Hasanpaşa Köfte' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi önlüğü giyerek ana kadroya girme şansını yakaladı. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte 9 Ağustos Cumartesi MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren isim...

        Giriş: 09.08.2025 - 18:16 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:14
        1

        MasterChef'te rekabet sürüyor. Yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin sonucunda, en başarılı yemeği yapan yarışmacı ana kadroya yedeklerden giren ilk isim oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı? 9 Ağustos MasterChef ana kadroya yedeklerden kim girdi?" İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        MasterChef ana kadrosuna yedeklerden giren ilk yarışmacı Mert oldu.

        3

        MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Gizem

        Tunahan

        Cansu

        İrem

        İhsan

        Özkan

        Çağlar

        4

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        5

        Mavi Takım

        Gizem (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Özkan

        İrem

        Merve

        İhsan

        Eylül

        Sercan

        Cansu

        Tunahan

        6

        Kırmızı Takım

        İlhan (Takım Kaptanı)

        Hakan

        Sezer

        Furkan

        Onur

        Ayten

        Hilal

        Çağlar

        Ayla

        Sümeyye

