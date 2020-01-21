Anadolu Ateşi Süper Bowl'da

ABD'de en çok izlenen spor müsakabası ve dünyanın en popüler spor etkinliklerinden biri olan, milyarlarca kişinin TV'den izlediği Super Bowl, 2 Şubat'ta Miami'de gerçekleştirilecek.

Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers takımlarının şampiyon olmak için sahaya çıkacağı maçta final kadar kadar devre arasındaki şovlar da da büyük ilgi görecek. O şovlardan biri, genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi tarafından sunulacak.

Süper Bowl'da Anadolu Ateşi'nin yanı sıra Lady Gaga, Eminem ve Ariana Grande da sahaya çıkacak.

Süper Bowl'un en pahalı bileti 22 bin $, en ucuz bileti ise 2.350 $'dan satılıyor.