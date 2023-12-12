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        Haberler Gündem Trafik "Anadolu" da 2 şerit kapandı!

        TIR devrildi Anadolu Otoyolu'nda 2 şerit kapandı!

        Düzce'de plastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada şoför yaralanırken, yola saçılan malzeme nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 11:27 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:27
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        "Anadolu" da 2 şerit kapandı!
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        Düzce'de TIR devrildi, Anadolu Otoyolu'nun bir bölümü kapandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Gölyaka Gişeleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Murat Işık idaresindeki plastik granül yüklü TIR, bariyerlere çarparak devrildi.

        TIR'ın dorsesindeki malzemeler otoyola döküldü. İhbarla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Işık sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Bu arada yola saçılan malzeme nedeniyle Karayolları ekipleri, otoyolun İstanbul istikametini 2 şeritli olarak trafiğe kapattı. Tek şeritten trafiğin verildiği yolda, TIR'ın ve dökülen malzemelerin kaldırılması için çalışma sürüyor.

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        #son dakika haberleri anadolu otoyolu
        #düzce
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