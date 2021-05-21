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Anadolu Efes: 104 - Beşiktaş Icrypex: 86 | MAÇ SONUCU

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Beşiktaş Icrypex'i 104-86 yenerek seride durumu 2-0 yaptı.

Anadolu Efes: 104 - Beşiktaş Icrypex: 86 | MAÇ SONUCU

Üç galibiyete ulaşacak takımın adını finale yazdıracağı serinin üçüncü maçı 23 Mayıs Pazar günü Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak.

Anadolu Efes, maça etkili başladı. Karşılaşmaya 9-0'lık seriyle giren ev sahibi takım, 5. dakikada farkı 14 sayıya çıkardı: 16-2. Beşiktaş Icrypex, çeyreğin ilk bölümünde oyunun iki yönünde de ritmini bulamadı. Tempolu oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, farkı 7. dakikada 17 sayıya (27-10) çıkarsa da uzun oyuncularıyla skor üreten konuk ekip, periyodun bitimine doğru farkı tek hanelere indirdi: 31-23. Anadolu Efes, ilk çeyreği 31-23 önde tamamladı.

Anadolu Efes, ikinci periyotta boyalı alandan ve serbest atışlardan sayılar bularak farkı yeniden açtı. Beşiktaş Icrypex, rakibini savunmada durdurmakta zorluk çekti. Üstün oyununu sürdüren lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 16 sayılık avantajla girdi: 60-44.

İkinci yarıya Dunston'ın etkili oyunuyla başlayan Anadolu Efes, 24. dakika biterken farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 68-48. Kolay sayılar bulan lacivert-beyazlılar, final periyoduna 77-63 önde gitti.

Son çeyrek düşük tempoda başladı. Anadolu Efes, farkın kapanmasına izin vermedi. Periyodun ortalarında hakem kararlarına alkışla tepki gösteren Beşiktaş Icrypex benchine teknik faul çalınırken üst üste serbest atış çizgisine giden lacivert-beyazlı takım, farkı tekrar 19 sayıya çıkardı: 86-67. Beşiktaş son bölümde Mehmet Yağmur ve Hakan Sayılı ile üst üste sayılar bulsa da Anadolu Efes üstünlüğünü koruyarak karşılaşmayı 104-86 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin

Anadolu Efes: Micic 11, Larkin 3, Anderson 5, Singleton 18, Sertaç Şanlı 17, Buğrahan Tuncer 13, Dusnton 21, Simon 11, Doğuş Balbay 2, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim 3

BeşiktaşIcrypex: Şehmus Hazer 9, Blackmon 16, Johnson 10, Ercan Osmani 6, Alperen Şengün 15, Furkan Haltalı 6, Berry 3, Egehan Arna 2, Mehmet Yağmur 8, Hakan Sayılı 8, Sadık Emir Kabaca 1, Samet Yiğitoğlu 2

1. Periyot: 31-23

Devre: 60-44

3. Periyot: 77-63

Beş faulle çıkan: 23.21 Ercan Osmani (Beşiktaş Icrypex)

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