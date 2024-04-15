Anadolu Efes Başantrenörü Mijatovic, galibiyet için planlarını açıkladı

Lacivert-beyazlıların internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Mijatovic, rakiplerinin çok tecrübeli basketbolculara sahip olduğunu belirtti.

Galibiyet planlarını açıklayan Mijatovic, "Avrupa Ligi sezonumuzdaki nihai hedefimize ulaşmak için önemli bir play-in adımını attıktan sonra, şimdi kendi sahamızda Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki müthiş taraftarımızın önünde çok tecrübeli bir takıma karşı oynayarak bir başka önemli adımımızı atıyoruz. Kendi sahamızda 40 dakika boyunca savunma sertliğimizi, ribaunt konsantrasyonumuzu ve hücumdaki enerjimizi ortaya koymamız, hedefimiz olan galibiyete ulaşmamızın anahtarı olacaktır." ifadelerini kullandı.