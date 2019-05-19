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Anadolu Efes - CSKA Moskova | CANLI YAYIN

Anadolu Efes - CSKA Moskova maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Temsilcimiz Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Final Four finalinde CSKA Moskova'yla karşı karşıya geliyor! Lacivert-beyazlılar, maçı kazanması durumunda tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi şampiyonu olacak!

Anadolu Efes CSKA Moskova

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Final Four'unda final maçında CSKA Moskova ile karşı karşıya geliyor! Diğer bir temsilcimiz Fenerbahçe Beko'yu yarı finalde 92-73 mağlup ederek tarihinde ilk kez finale yükselen Anadolu Efes, Rusya ekibini yenmesi durumunda yine tarihinde ilk kez bu kupanın sahibi olacak!

ANADOLU EFES: 42 - CSKA MOSKOVA: 44
(İlk yarı sona erdi)

İLK PERİYOT SONUCU | ANADOLU EFES: 20 - CSKA MOSKOVA: 29

İKİNCİ PERİYOT SONUCU | ANADOLU EFES: 42 - CSKA MOSKOVA: 44

Anadolu Efes maça James Anderson'ın 3'lüğü ile başladı. CSKA Moskova da buna 3'lükle cevap verdi. Sonraki hücumda ise Larkin Anadolu Efes'i yeniden öne geçirdi. Hücumdan boş dönen CSKA'yı Micic cezalandırdı ve skoru 7-3'e getirdi.

SAAT: 21:30
HAKEMLER: Robert Lottermoser, Luigi Lamonica, Olegs Latisevs
YAYIN: beIN Sports 3

Tarihinde 1999-2000'de FIBA Avrupa Ligi ve 2000-2001'de Suprolig'de Dörtlü Final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlılar, bu iki organizasyonda da finali görememiş ve üçüncü olmuştu.

Avrupa Ligi'nde ilk kez final oynayacak Anadolu Efes, kupayı alması durumunda bu başarıyı yakalayan ikinci Türk takımı olacak. Türkiye'de, 2017 yılında Fenerbahçe bu kupayı elde etmişti.

HEDEF 23 YIL SONRA İKİNCİ KUPA

Lacivert-beyazlılar, kulüp tarihinde ikinci Avrupa kupasını 23 yıl sonra müzesine götürmek istiyor.

Avrupa Ligi'nin gediklisi olan Anadolu Efes, 1996 yılında Türk basketbol tarihinin ilk Avrupa kupasını elde etti. Başantrenör Aydın Örs yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 1996'da Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı kazanarak büyük bir başarı yakalamıştı.

Anadolu Efes, 23 yıl sonra bu sefer Avrupa'nın en büyük kupasını kazanmak için parkeye çıkacak.

ATAMAN KOLEKSİYONU TAMAMLAMAK İSTİYOR

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, Avrupa Ligi'ni kazanarak kendi tabiriyle "kupa koleksiyonunu" tamamlamak istiyor.

Daha önce Avrupa'da yarıştığı FIBA Saporta Kupası, FIBA EuroChallenge Kupası ve ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan Ataman'ın tek eksiği THY Avrupa Ligi Kupası.

Avrupa'da 4. kupasını kazanmayı hedefleyen Ataman, İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla 2002'de FIBA Saporta Kupası, Beşiktaş ile 2012'de FIBA EuroChallenge Kupası ve Galatasaray ile 2016'da ULEB Avrupa Kupası'nı elde etmişti.

Anadolu Efes, kupayı kazanması durumunda ise Ergin Ataman, hem ULEB Avrupa Kupası'nı hem de THY Avrupa Ligi'ni kazanan 3. başantrenör unvanını alacak.

Bu iki kupayı daha önce almayı sadece Dusan Ivkovic ve David Blatt başarmıştı.

TÜRKİYE'NİN BASKETBOLDAKİ 10. AVRUPA KUPASI OLABİLİR!

Anadolu Efes, basketbolda Türkiye'ye 10. Avrupa kupasını getirmeye çalışacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı kupasını kazanması halinde, Türk basketbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza atacak.

Türkiye ilk Avrupa Ligi zaferini 2017'de Fenerbahçe'yle yaşadı. Türkiye'ye daha önce Anadolu Efes 1996'da Koraç Kupası'nı, Beşiktaş 2012'de FIBA Eurochallenge Kupası'nı getirdi. ULEB Avrupa Kupası'nı ise Galatasaray Odeabank 2015-2016, Darüşşafaka ise 2017-2018'de Türkiye'ye getirdi.

Kadın basketbolunda Galatasaray 2009 ve 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı, 2014'te ise FIBA Avrupa Ligi Kupası'nı elde etti. Yakın Doğu Üniversitesi ise 2018'de FIBA Avrupa Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı.

CSKA MOSKOVA 8. ŞAMPİYONLUĞUNUN PEŞİNDE!

Son 17 sezonun 16'sında Dörtlü Final'de mücadele eden CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde 8. şampiyonluğunu istiyor.

Rus temsilcisi, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasında 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008 ve 2016'da şampiyonluk ipini göğüsledi.

Son olarak 2016'da Almanya'nın başkenti Berlin'de Fenerbahçe'yi finalde yenerek kupaya uzanan CSKA, yine bir Türk takımını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

ANADOLU EFES, CSKA'YI 6 YILDIR YENEMİYOR!

Anadolu Efes, CSKA Moskova'yı 6 yıldır mağlup edemiyor.

Rus rakibi karşısında son galibiyetini 22 Şubat 2013'te alan lacivert-beyazlılar, daha sonraki 8 maçı da kaybetti.

Avrupa Ligi tarihinde 20 kez karşılaşan iki takım arasındaki rekabette galibiyet sayılarında CSKA Moskova'nın 17-3 üstünlüğü bulunuyor.

ITOUDIS ATAMAN'A KARŞI ÜSTÜN

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis'in, Ergin Ataman'a karşı üstünlüğü bulunuyor.

Itoudis, Banvit ve CSKA Moskova'nın başında, Galatasaray ve Anadolu Efes'i çalıştıran Ergin Ataman'a karşı çıktığı 11 maçın 8'ini kazandı.

İkilinin çalıştırdığı ekiplerin THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 5 maçta da Itoudis, Ataman'a galibiyet şansı vermedi.

 

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