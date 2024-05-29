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        Haberler Gündem Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

        Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra bağlı römork devrildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım durdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 12:14 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:14
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        Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
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        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden Muhammet S. idaresindeki tıra bağlı römork, Gümüşova rampaları mevkisinde devrildi.

        Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine kaza mahalline polis ekipleri ile vinç sevk edildi.

        Yolun İstanbul istikametini Gölyaka kavşağından trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.

        Tır ve römorkun çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

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        #Anadolu Otoyolu
        #düzce
        #trafik kazası
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