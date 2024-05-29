Anadolu Otoyolu'nda trafiği kilitleyen kaza
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde tıra bağlı römork devrildi. Kaza nedeniyle yolda ulaşım durdu.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde seyreden Muhammet S. idaresindeki tıra bağlı römork, Gümüşova rampaları mevkisinde devrildi.
Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
İhbar üzerine kaza mahalline polis ekipleri ile vinç sevk edildi.
Yolun İstanbul istikametini Gölyaka kavşağından trafiğe kapatan polis ekipleri, sürücüleri D-100 kara yoluna yönlendirdi.
Tır ve römorkun çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.