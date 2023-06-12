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Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

Sıcak günlerin en sevilen gözde meyvelerinden olan ananas tropikal esintisiyle hoş bir lezzet bırakıyor damaklarda. Ödem atmada oldukça etkili olan ananasın faydalarını bilim insanları açıklıyor. İşte ananasın vücudunuza sağladığı bilim destekli 7 fayda…

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  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Sıcak bir yaz gününde arkadaşlarınızla piknikte veya ailenizle yemek yerken bir lokma tatlı, sulu ananas yemekten daha iyi ne olabilir? Bu meyve kendi başına harikadır. Size ve sevdiklerinize biraz yaz şerbeti, ananas ve mango bazlı salsa, tropikal meyve smoothie veya taze pişmiş ananaslı pasta ikram etmek için mükemmel bir malzemedir. Ananasın tadını nasıl seçerseniz seçin, sağlıkla ilgili ananasın faydaları listesinin en az sulu oluşu kadar geniş olduğunu bilmek sizi memnun edecektir.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Ananas birçok önemli vitamin ve mikro besin içerir. Aynı zamanda doğal olarak kalori ve yağ oranı düşüktür. Bu, onu günlük limitlerinizi aşmadan tadını çıkarabileceğiniz lezzetli bir atıştırmalık haline getirirken, aynı zamanda diyetinize daha önemli antioksidanlar almanıza yardımcı olur. İşte ananas yediğinizde vücudunuza neler olduğu ve tüm bu muhteşem meyvenin bilim destekli faydaları…
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    ANANASIN BESLENME BİLGİLERİ

    Ananas yemenin tüm potansiyel faydalarına dalmadan önce bu tatlı, mayhoş, yazlık meyvede gerçekte ne olduğuna bir göz atalım. USDA'ya göre, bir bardak çiğ ananas şunları içerir:

    82.5 kalori

    21.6 gram karbonhidrat

    16.3 gram şeker

    2.3 gram lif

    <1 gram protein

    <1 gram yağ

    78.9 miligram C vitamini

    19.8 miligram magnezyum

    1.53 miligram manganez

    29.7 mikrogram folat
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Görüldüğü gibi bu meyvenin kalorisi ve yağı düşüktür ve yüksek dozda C vitamini, manganez, magnezyum ve folat sağlar. Aynı zamanda şeker oranı da oldukça yüksektir. Ancak çoğu meyveden bu beklenebilir. Neyse ki, bu şekerin tamamı tamamen doğaldır. Bu nedenle ilave şeker konusunda endişelenmeden tatlı bir atıştırmalığın tadını çıkarabilirsiniz.

    İşte ananasın vücudunuza sağladığı yedi fayda…
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    1. Daha iyi sindirime sahip olabilirsiniz

    Bu gerçeğin farkında olmayabilirsiniz, ancak ananasın sindirim sağlığınıza yardımcı olduğu bulunmuştur. Bunun nedeni, ananasın meyvesinde ve sapında bulunan bromelain adı verilen bir enzimdir.

    RDN, CDN, CLT'den Bess Berger, "Bromelain'in vücudunuzda pek çok işlevi var. Gıdaları, özellikle proteini parçalamaya yardımcı olan bir sindirim enzimidir ve ayrıca besinlerin sindirilmesine de yardımcı olur." diyor.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    To The Pointe Nutrition'ın kurucusu RDN'den Rachel Fine'a göre, ananasın bromelain ve yüksek lif içeriği, kaliteli sindirimi destekleyen kazanan bir kombinasyondur.

    Fine, "Ananastaki bromelain ve lifi, sindirime yardımcı olabilecek iki besindir. Bromelain bir sindirim enzimidir ve lif, şeker emilimini geciktirmeye yardımcı olur. Bu da kan şekerinde daha istikrarlı bir artışa ve nihayetinde öğünler ve atıştırmalıklar arasında daha sürdürülebilir enerji seviyelerine neden olur." diyor.

     

     

     
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    2. Artritin iyileşmesine yardımcı olabilecek bir enzim tüketeceksiniz

    Artrit, vücudunuzdaki eklemlerin şiştiği ve sıklıkla çok fazla ağrı ve rahatsızlığa neden olan iltihaplanma yaşadığı bir durumdur. Bu durum genellikle yaşlı erişkinlerde görülür ve ne yazık ki tedavisi yoktur. Tedavisi olmadığı için artriti tedavi etmek, mümkün olduğunda rahatsızlığı ve ağrıyı azaltmakla ilgilidir. İlginç bir şekilde, ananasta bulunan ve aynı zamanda sindirime yardımcı olan enzim olan bromelainin, artritle ilişkili ağrıyı gidermeye yardımcı olduğu bulunmuştur. Aslında, Clinical Rheumatology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, oral bromelain takviyesi, katılımcılarda sadece altı hafta sonra artrit ağrısını hafifletmeye yardımcı oldu.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    3. C vitamini takviyesi alacaksınız

    Herkes C vitaminine ihtiyacı olduğunu bilir, ancak birçok insan günlük dozunu almak için genellikle doğrudan portakal veya portakal suyuna gider. Bununla birlikte, bir fincan ananasın normal bir portakaldan 69 miligram daha fazla C vitamini (79 miligram) ve neredeyse bir fincan portakal (96 miligram) kadar olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Ananasın ne kadar vitamin açısından yoğun olduğuna dair bir bakış açısı için, önerilen günlük C vitamini değeri yetişkin kadınlar için 75 miligram ve yetişkin erkekler için 90 miligramdır.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    My Crohns ve Colitis Ekibi ile CPT'den Jesse Feder, "Ananas hem C vitamini açısından zengindir hem de bu vitamin cilt sağlığı, kollajen üretimi, demir emilimi ve vücuttaki diğer bazı işlemler için harikadır" diyor . C vitamini aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve araştırmalar bu vitamin ile kronik hastalık riskinin azalması arasında bir bağlantı olabileceğini bulmuştur.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    4. Bağışıklık sisteminizi destekleyebilir.

    Ananasta bulunan vitaminler ve besinler ile bu meyvenin vücudunuzun soğuk algınlığı veya diğer hastalıklarla savaşmasına yardımcı olduğu bilinmektedir.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Balance One Supplements'ta MPH, RD, LD'den Trista Best, "Ananas, önemli anti-enflamatuar ve mukolitik özelliklere sahip olan bromelain nedeniyle soğuk algınlığı ve öksürük tedavisinde faydalı olabilir. Bromelainin mukolitik yönü, potansiyel olarak öksürüğün temel nedeni olan mukusu parçalayabildiği ve tamamen ortadan kaldırabildiği anlamına gelir. Mukus çıkarılmadığında, tahriş edici olmaya devam eder." diye açıklamalarda bulunuyor.

    Daha önce belirtildiği gibi, ananasın başka bir faydası da, bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek bir vitamin olan C vitamini bakımından yüksek olmasıdır.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Daha önce belirtildiği gibi, ananasın başka bir faydası da, bağışıklık sisteminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilecek bir vitamin olan C vitamini bakımından yüksek olmasıdır.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Feder, "Yüksek miktarda lif, vitamin, mineral ve su, ananas tok hissetmenize yardımcı olabilir ve sağlıklı bir atıştırmalık için harika bir seçenektir. Bu, gün boyunca aşırı yemenizi veya çok fazla atıştırmanızı önlemeye yardımcı olabilir." diyor.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Aslında, bir bardak ananas sadece 82 kalori, bir gramdan az yağ, 2 gram lif ve 16 gram doğal şeker içerir. Bunu yüksek proteinli yoğurtla birleştirirseniz, kilo verme hedeflerinizde size yardımcı olacak eksiksiz bir atıştırmalık elde edeceksiniz.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    6. Antioksidanlarla doludur.

    Ananas, antioksidanlar bromelain, manganez ve C vitamini içermesinin yanı sıra flavonoidler olarak bilinenler açısından da zengindir. Bu antioksidan, lahana, çilek ve narenciye olmak üzere iltihaplanma, virüsler ve oksidatif stres hasarı ile savaşmaya yardımcı olan birçok meyve ve sebzede bulunur. Foods'ta yayınlanan bir incelemeye göre, ananasta bulunan antioksidanlar "bağlı antioksidanlar" olarak biliniyor, yani normal antioksidanlardan bile daha uzun süren etkiler ürettikleri biliniyor.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    7. Yüksek dozda manganez alacaksınız

    Manganez, kemik sağlığı, kan şekeri düzenlemesi ve hastalıkların önlenmesi gibi konularda yardımcı olan bir mikro besindir. Bir çalışma, çinko, bakır ve magnezyum ile birleştirildiğinde, manganezin kadınlarda kemik sağlığının iyileşmesine ve osteoporoz riskinin azalmasına katkıda bulunduğunu bulmuştur.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Ayrıca Ulusal Sağlık Enstitüleri, kanınızdaki şekerleri parçalamaya yardımcı olmak için vücudunuzun manganeze ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu nedenle bazı araştırmaların, düşük manganez düzeylerinin, kan şekeri seviyeleri ve insülinden doğrudan etkilenen bir hastalık olan diyabetle ilişkili olduğunu bulması şaşırtıcı değildir. Manganez ayrıca, serbest radikal hasarıyla savaşarak hastalık riskini azaltmaya yardımcı olduğu bulunan güçlü bir antioksidandır.
  • Ananas yediğinizde vücudunuza ne olur? Ananasın bilime dayalı 7 faydası

    Bir fincan ananasın sadece 1,5 miligram manganez içerdiği gerçeğine ilk baktığınızda, manganez seviyelerinizde herhangi bir çentik yapmak için yeterli olmadığını düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, Ulusal Sağlık Enstitülerine göre, bu besinin günlük önerilen miktarı yalnızca 2,3 miligramdır; bu, yalnızca bir porsiyon ananasla neredeyse orada olduğunuz anlamına gelir!

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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