1. Daha iyi sindirime sahip olabilirsiniz

Bu gerçeğin farkında olmayabilirsiniz, ancak ananasın sindirim sağlığınıza yardımcı olduğu bulunmuştur. Bunun nedeni, ananasın meyvesinde ve sapında bulunan bromelain adı verilen bir enzimdir.

RDN, CDN, CLT'den Bess Berger, "Bromelain'in vücudunuzda pek çok işlevi var. Gıdaları, özellikle proteini parçalamaya yardımcı olan bir sindirim enzimidir ve ayrıca besinlerin sindirilmesine de yardımcı olur." diyor.