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Anayasa Mahkemesi'nden "Genel Kadın" kararı

İstanbul'da genelevde çalışmak için "genel kadın" başvurusu yapan bir kişinin açtığı davayı Anayasa Mahkemesi reddetti. Kararda fuhşun özel hayata saygı hakkı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi

19.09.2018 - 11:24 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Anayasa Mahkemesi, genelevde çalışma izin talebi reddedilen kadının, özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine dair başvurusunu reddetti. Kararda, fuhşun özel hayata saygı hakkı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı belirtildi.

AYM’nin kararına konu süreç 2009’da başladı. İstanbul’da fuhuş yaparak geçimini sağladığını belirten 1985 doğumlu S.K. İstanbul Genelevinde “genel kadın” olarak çalışmak için başvuruda bulundu.

KOMİSYON “FİZİKİ İMKANLAR YETERSİZ” DİYEREK REDDETTİ

Genel Kadın ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Komisyonu 10 Kasım 2009’da başvurucunun reddine karar verdi. Komisyon kararının gerekçesinde; İstanbul Genelevinin fiziki koşullarının can ve mal güvenliğinin sağlanmasına olanak vermemesi nedeniyle kadın sayısının arttırılmasının uygun olmadığı belirtildi.

İDARE MAHKEMESİ DAVASINI REDDETTİ

S.K. bu kararının iptali için İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Komisyon kararını hukuka uygun bulan mahkeme, oyçokluğuyla davanın reddine karar verdi.

MUHALİF ÜYE: DEVLET FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMELİ

Bu karara muhalefet eden bir üye hakim ise “genelevlerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde genelevin başka bir yere taşınması, böylece yasal olmayan yollardan fuhuş yapılması engellenerek zührevi hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesinin idarenin görevi olduğunu” belirtti.

DANIŞTAY İKİYE BÖLÜNDÜ

S.K. bu kararı temyiz etti. Temyiz incelemesini yapan Danıştay 10. Dairesi, kararı bozdu. Ancak İdare Mahkemesi bozma kararına direndi. Direnme kararı üzerine dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı. Kurul Haziran 2014’te 8’e karşı 9 oyla direnme kararını onadı.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURDU

İdari yargıdan umduğu sonucu alamayan S.K. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçesinde; çalışma izni verilmesinin özel hayata saygı hakkının ihlali, benzer davaların kabul edilmesine rağmen kendi davasının reddedilmesinin adil yargılanma hakkının ihlali olduğunu ifade etti.

AYM REDDETTİ

Başvuru AYM’nin 5 üyeli Birinci Bölümü tarafından karara bağlandı. Yüksek Mahkeme, 1’e karşı 4 üyenin oyu ile başvurunun kabul edilemez olduğuna karar verdi. Kararda, fuhşun özel hayata saygı hakkı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

MUHALİF AYM ÜYESİ: ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜNE KATILMAYA İMKAN YOK

Karara muhalefet eden üye ise karşı oy gerekçesinde özetle şu görüşlere yer verdi:

"Çoğunluk kararında işaret edilen AHİM kararlarında başkaları ile cinsel ilişkiyi meslek edinmiş kadınlarla ilgili doğrudan bir değerlendirmenin bulunmadığı, taraf devletlerce bir meslek olarak mevzuat ile kabul edilmiş kadınların statüsüne temas edilmediği rızasıyla ‘fuhuş’ yapan kadınlarla ilgili değerlendirmenin başvuru konusu ile doğrudan bir ilgisi bulunmadığı dolayısıyla çoğunlukça benimsenen ‘rızasıyla yapılan fuhşun meslek sayılmasının insan haysiyeti ile bağdaşmayacağı’ ve fuhşun özel hayata saygı kapsamında korunması gereken bir unsur olmadığı düşüncesine katılmaya imkan yoktur.”

 

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