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HaberlerTeknolojiAndroid 10 ile birlikte isim ve logo da değişecek!

Google artık Android sürümlerine bu isimleri verecek

HABERTURK.COM

Google, son sürümünün dağıtımına hazırlandığı yeni Android’de 10 yıllık geleneğini bozdu. 2009 yılından bu yana çıkan tüm Android versiyonlarında, tatlı çörek, ekler, bal peteği, dondurmalı sandviç, zencefilli çörek, jöle şekerleme, lolipop, koz helvası, oreo ve turta gibi tatlıların isimlerini kullanan Google bu uygulamadan vazgeçti. Android logosunu ve rengini de değiştiren Google, bakın bundan sonra yeni Android sürümlerini nasıl adlandıracak...

Android 10

Google, mobil işletim sistemi “ Android Q” adıyla geliştirilen yeni versiyonu Android 10 ile radikal bir adım attı. 2009 yılından bu yana çıkan tüm Android sürümlerine alfabetik sırayı takip eden harfle başlayan bir tatlı ismi veren Google, 10 yıllık bir dönemden sonra bu geleneğinden vazgeçti.

Google, gelecek ay son kullanıcılara sunulacak olan yeni Android sistemiyle birlikte artık, mobil işletim sistemlerinin isimlendirilmesinde sadece rakam kullanacağını duyurdu. Bu kapsamda, Android Q adıyla geliştirilen yeni sistemin adı Android 10 olacak. Bundan sonra çıkacak olan yeni ana sürümler de Android 11, Android 12 ve Android 13 gibi adlandırmalarla gelecek.

Google’ın geçen yıl çıkardığı son mobil işletim sisteminin adı Android Pie (Android 9) olmuştu. İlk Android versiyonunun kullanıma sunulduğu 2008 yılında bu sisteme herhangi bir kod adı vermeyen Google, o tarihten sonra çıkan 15 ana sürümün hepsinde bir tatlı veya şekerleme ismini kullanmıştı.

AdıVersiyon NumarasıÇıkış Tarihi
(Kod adı yok)123 Eylül 2008
Petit Four1.19 Şubat 2009
Cupcake1.527 Nisan 2009
Donut1.615 Eylül 2009
Eclair2.0 – 2.126 Ekim 2009
Froyo2.2 – 2.2.320 Mayıs 2010
Gingerbread2.3 – 2.3.76 Aralık 2010
Honeycomb3.0 – 3.2.622 Şubat 2011
Ice Cream Sandwich4.0 – 4.0.418 Ekim 2011
Jelly Bean4.1 – 4.3.19 Temmuz 2012
KitKat4.4 – 4.4.431 Ekim 2013
Lollipop5.0 – 5.1.112 Kasım 2014
Marshmallow6.0 – 6.0.15 Ekim 2015
Nougat7.0 – 7.1.222 Ağustos 2016
Oreo8.0 – 8.121 Ağustos 2017
Pie96 Ağustos 2018

Son 10 yılda Android sürümlerine, tatlı çörek, ekler, zencefilli çörek, bal peteği dondurmalı sandviç, jöle şekerleme, lolipop, koz helvası, oreo ve turta gibi tatlıların isimleri verilmişti.

LOGO DA DEĞİŞİYOR

Google attığı bu radikal adımın yanısıra Android logosunda ve marka renginde de değişikliğe gitti. Buna göre Android 10’un yayınlanmasıyla birlikte artık yeni Android logosu kullanılmaya başlanacak.

İLK ONLARA GELECEK

Android 10’un dağıtımına ise 3 Eylül’den itibaren başlanacak. Android’in yeni sürümüne ilk kavuşacak olan akıllı telefonlar ise Google Pixel modelleri olacak. 

2019 yılının sonu ve 2020 yılının başında ise piyasadaki Android telefon üreticilerinin önde gelen modellerinin çoğu Android 10 ile buluşacak. 

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