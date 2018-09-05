





Google’ın mobil işletim sistemi Android’in sürümlerinin son kullanım oranları açıklandı. Android geliştirici platformu üzerinden duyurulan rakamlara göre en güncel sürüm olan Oreo yüzde 14.6’lık paya ulaştı. Geçen yıl kullanıcılara sunulan Oreo’nun Android 8.0 ve Android 8.1 sürümlerinin bir yılda ulaştığı bu oran, beklentilerin altında kaldı.

Yüzde 14.6’lük bu oran Ağustos 2017’de kullanıcılara sunulan Android Oreo’nun, aradan geçen zamanda her 7 Android cihazından yaklaşık birine yerleştiğini gözler önüne serdi.

Android cihaz kullanıcıları arasında en yaygın işletim sistemi versiyonu toplam yüzde 30.8’lik dağıtım oranı ile Nougat (Android 7.0 ve Android 7.1) oldu. Onu, yüzde 22.7’lik dağıtım oranı ile Marshmallow (Android 6.0) izledi.

31 Ağustos itibariyle Android kullanım oranlarını gösteren rakamlara göre Android’in Lollipop sürümleriyle (Android 5.0 ve Android 5.1) çalışan cihaz oranı ise yüzde 19.2’ye geriledi.

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Hangi Android sürümünün toplam Android cihazlar içinde yüzde kaç oranında kullanıldığını gösteren verilere göre KitKat’ın yüklü olduğu cihazların oranı yüzde 8.6 ve Jelly Bean’in yüklü olduğu cihaz oranı yüzde 3.5 seviyesinde.

Versiyon Kod Adı Dağıtım 2.3.3 - 2.3.7 Gingerbread 0.30% 4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream Sandwich 0.30% 4.1.x Jelly Bean 1.20% 4.2.x 1.80% 4.3 0.50% 4.4 KitKat 8.60% 5 Lollipop 3.80% 5.1 15.40% 6 Marshmallow 22.70% 7 Nougat 20.30% 7.1 10.50% 8 Oreo 11.40% 8.1 3.20%

Açıklanan veriler, Android’in şu anda çalışan işletim sistemi versiyonları arasında en eski geçmişe sahip olan Gingerbread ve Ice Cream Sandwich’in de çok düşük oranda da olsa halen kullanılmaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre 2010 yılında çıkan Gingerbread, toplam Android kullanıcılarının yüzde 0.3’lük ve 2011 yılında çıkan Ice Cream Sandwich’in de yine yüzde 0.3’lük kesiminde yüklü olarak çalışıyor.

Bilindiği üzere Google, her yeni Android sürümüne alfabetik sırayı takip eden harfle başlayan bir tatlı ismi veriyor ve teknoloji devi bu geleneğinden ilk Android sürümünden bu yana vazgeçmediği gibi son "Oreo" sürümünde de vaçgeçmemişti.





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