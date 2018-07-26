Final sürümü merakla beklenen Android P’nin tamamlanmasına sadece son bir adım kaldı. Google, mobil işletim sistemi Android P’nin son beta sürümünü yayınlandı. Son bir önizleme niteliğinde olan Beta 4, tamamlanmış versiyona şeklini verecek ve üzerinde son iyileştirmeler yapılacak.

Android P’nin en çok göze çarpan özellikleri yeni hareket tabanlı navigasyon arayüzü, yenilenmiş çoklu görev ve güncellenen uygulama başlatıcısı olmayı sürdürüyor. Ayrıca yeni dijital sağlık araçları, ‘Rahatsız Etmeyin’ modu ve uyumanıza yardımcı olacak ‘Wind Down’ modu yeni işletim sistemiyle birlikte gelecek özelliklerden bazıları. Uygulama ve ekran parlaklığı yönetimi ile Android P, daha uzun batarya ömrü vaat ediyor.

Android P’nin son betası Google Pixel telefonlarıyla birlikte şu telefonlara yüklenebilcek. Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6, and Essential PH‑1. İşletim sisteminin final sürümünün bu yazın sonlarına doğru yayınlanması bekleniyor.

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