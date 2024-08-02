Andy Murray, tenisi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bıraktı!

Tenis dünyasının "büyük dörtlüsü"nden biri olarak bilinen Andy Murray, kortlara veda etti. Daha önce Paris olimpiyatlarının ardından tenisi bırakacağını duyuran İskoç sporcu, son olarak Büyük Britanya - Birleşik Devletler çiftler maçında korta çıktı.