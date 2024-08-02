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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Andy Murray, tenisi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bıraktı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Andy Murray, tenisi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bıraktı!

        Tenis dünyasının yıldızlarından Andy Murray, aktif spor yaşamına noktayı koydu. İskoç yıldız, Paris'te 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tenis kariyerini sonlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 10:42 Güncelleme: 02.08.2024 - 10:42
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        Tenis dünyasının "büyük dörtlüsü"nden biri olarak bilinen Andy Murray, kortlara veda etti. Daha önce Paris olimpiyatlarının ardından tenisi bırakacağını duyuran İskoç sporcu, son olarak Büyük Britanya - Birleşik Devletler çiftler maçında korta çıktı.

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        Andy Murray, ortağı Dan Evans ile çift erkekler çeyrek finalinde Tyler Frits-Tommy Paul ikilisi ile karşılaştı.

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        Amerikan ekibinin 2-0 kazandığı maçın ardından Andy Murray, aktif spor yaşamını noktaladı.

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        37 yaşındaki Andy Murray'e, Rafel Nadal, Novak Djokovic ve Roger Federer ile "büyük dörtlü" lakabı takılmıştı.

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        Tenisin son dönemdeki en büyük dört yıldızı, uzun süre kupalara adeta ambargo koymuştu.

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        Andy Murray, 41 hafta boyunca dünya sıralamasının tepesinde kalmayı başardı. Murray, kariyeri boyunca 3 grand slam, 14 masters ve 2 olimpiyat altın madalyası kazandı.

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