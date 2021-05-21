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HaberlerDünyadanAngelina Jolie arılarla kamera karşısına geçti! 18 dakika boyunca... - Magazin haberleri
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Angelina Jolie arılarla kamera karşısına geçti

Hollywood'un en yardımsever ünlülerinden olan Angelina Jolie, bir sosyal sorumluluk projesi için kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncu, arıların önemini ve karşı karşıya bulundukları tehlikeyi anlatmak için poz verdi

Angelina Jolie arılarla kamera karşısına geçti! 18 dakika boyunca... - Magazin haberleri
Arılarla kamera karşısında
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HABERTURK.COM

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, arıların önemini ve karşı karşıya bulundukları tehlikeyi anlatmak için objektif karşısına geçti. 'Arılar Günü'nde düzenlenen bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'koruyucu anne' sıfatıyla programa katılan Jolie, yüzlerce arı üzerinde gezinirken çekim yaptı.

18 DAKİKA BOYUNCA...

Fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken ünlü oyuncu hariç sette herkes arılara karşı koruyucu elbise giydi. Karanlık odada yapılan çekimde Angelina Jolie, 18 dakika boyunca üzerindeki arılarla hareketsiz biçimde durdu.

Haziran ayında Fransa'nın Provence bölgesindeki OFA'da başlayacak olan programın amacının gelecek 5 yıl içinde 50 kadını arıcı olarak eğitmek, 25 UNESCO biyosfer rezervinde 2 bin 500 kovan oluşturmak ve 125 milyon arı yetişirmek olduğu belirtildi.

Ayrıca eğitim, katılımcı kadınlara kendi arı kovanlarını işletmeyi ve nasıl profesyonel arıcı-girişimci olunacağını öğretmeyi hedefliyor.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Arıcılarla eğitimde buluşacak ve ilerlemelerini takip edecek olan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada dünyanın her yerinden programa katılan kadınlarla tanışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

45 yaşındaki Hollywood yıldızı, "Onları tanımayı, kültürlerini, çevrelerini ve arıların bunda oynadığı rolü öğrenmeyi dört gözle bekliyorum. Umarım eğitim onların bağımsızlıklarını, geçim kaynaklarını ve toplumlarını güçlendirir" şeklinde konuştu.

30 GÜN SÜRECEK

Fransa'da kadınlara verilecek arıcılık eğitimine katılan ülkeler arasında İtalya, Rusya, Slovenya, Kamboçya, Etiyopya, Ruanda ve Çin de bulunuyor. Programın 30 gün süreceği belirtildi.

Angelina Jolie, çeşitli sosyal sorunların çözümü için oluşturulan organizasyonları desteklemesiyle tanınıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) özel elçisi olan ünlü oyuncu, daha önce pek çok insani yardım görevinde BM ile birlikte gönüllü çalışmıştı.

UZUN BİR ADAY LİSTESİ!

2016'da Brad Pitt ile yollarını ayıran Angelina Jolie, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Jolie, boşandıktan sonra yalnız olduğunu ve hayatına kimseyi almadığını belirtmişti.

Oyuncu, elinde uzun bir sevgili adayları listesi olduğunu da esprili bir şekilde dile getirmişti. Şu sıralar, "Those Who Wish Me Dead" adlı yeni filminin tanıtım faaliyetlerine katılan Jolie, bekar bir anne olarak çocuk büyütme sırasında neler yaptığını da anlatmıştı. Ünlü yıldız, "Altı tane çok yetenekli çocuğum var. Tabii ki sabah kalktığınızda onların iyi olduğundan emin olmalıyım" demişti.

Son birkaç yılda aslında bu rollerin değiştiğini ifade eden aktris, "Fakat birkaç yıldır onların da 'Annemizin iyi olduğundan emin olmalıyız' diye düşündüğünü sanıyorum" demişti.

"BİZ BİR TAKIMIZ"

Çocuklarının kendisine gerçekten çok iyi baktıklarını belirten ünlü oyuncu, "Biz bir takımız. Ben çok, çok şanslıyım. Endişeli taraf daima benim ama onlara hayranlık duyuyorum" şeklinde konuşmuştu.

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