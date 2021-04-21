BİR DARBE DE OĞLUNDAN GELMİŞTİ

Belgelerin detayları bilinmese de Angelina Jolie'nin kanıtları olduğu ve çocuklarının da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtilmişti.

Bu iddialardan sonra Brad Pitt'e bir darbede oğlundan gelmişti. 19 yaşındaki Maddox, Pitt'in soyadını yasal olarak kimlik bilgilerinden çıkarttırmak ve bunun yerine Jolie soyadını kullanmak istediği öne sürülmüştü.

Amerikan basınında yer alan iddialara göre; çiftin evlatlık çocuklarından Maddox'un bu talebini Angelina Jolie desteklemiyor ve Pitt soyadının kalmasını istiyor.