Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Ani kalp krizine karşı toplu alanlarda şok cihazı bulundurulmalı | Sağlık Haberleri

        Ani kalp krizine karşı toplu alanlarda şok cihazı bulundurulmalı

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, havalimanları, konser salonları, okullar ve diğer kalabalık alanlarda acil durumlarda kalp ritmini düzenleyen şok cihazlarının (otomatik defibrilatörlerin) bulunmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu tür cihazlar, ani kalp durmalarında hayat kurtarıcı olabilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 11:43 Güncelleme: 04.04.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizine karşı 'toplu alanlarda şok cihazı' şart!
        ABONE OL

        Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, kalp krizinin nedenleri, belirtileri ve erken teşhisle korunma yöntemleri konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

        Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, "Kalp krizi, kalp kasını besleyen koroner damarların tıkanması sonucu meydana gelir. Kalp, tüm vücuda kan pompalarken aynı zamanda kendisinin de oksijene ihtiyacı vardır. Ancak bu hayati damarların tıkanması durumunda ciddi ritim bozuklukları gelişebilir ve ani ölümler yaşanabilir" dedi.

        Kalp krizinin belirtilerinin yalnızca göğüs ağrısı ile sınırlı olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Ercan, "Bazen sırt, çene, diş, kol veya karın ağrısı gibi farklı semptomlarla da ortaya çıkabilir. Bu belirtiler erken bir uyarı niteliğinde olabilir" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        HIZLI MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

        Kalp krizinin öncesinde veya sırasında ortaya çıkan ani ritim bozukluklarının hayati tehlike taşıdığına dikkat çeken Prof. Dr. Ercan, "Bu nedenle havalimanları, konser salonları, okullar ve diğer kalabalık alanlarda acil durumlarda kalp ritmini düzenleyen şok cihazlarının (otomatik defibrilatörlerin) bulunması büyük önem taşıyor. Bu tür cihazlar, ani kalp durmalarında hayat kurtarıcı olabilir" dedi.

        Dünyanın pek çok ülkesinde bu cihazların toplu alanlarda bulundurulmasının zorunlu hale getirileceğini belirten Prof. Dr. Ercan, "Türkiye'de de bu konuda daha fazla bilinç oluşturulmalı" diye ekledi.

        "KALP KRİZİNİ ÖNLEMENİN EN İYİ YOLU RİSK FAKTÖRLERİNİ BELİRLEMEKTİR"

        Prof. Dr. Ercan, ailede kalp hastalığı geçmişi olanların, tansiyon ve şeker hastalarının, sigara kullananların ve obezite sorunu yaşayan bireylerin kalp krizi açısından çok daha yüksek risk taşıdığına dikkat çekti.

        Erken teşhis için en yaygın yöntemlerden biri olan efor testinin her zaman kesin sonuç vermediğini belirten Ercan, "Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalp tomografisi gibi yüksek hassasiyete sahip yöntemler kullanılmaya başlandı. Sanal anjiyo olarak da bilinen kalp tomografisi, damarların detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlayarak erken tanıya imkan tanıyor. Bu sayede ani kalp krizleri ve ritim bozuklukları önceden tespit edilebilir" dedi.

        Son olarak, "Herhangi bir semptom ya da risk faktörü olmasa bile 40 yaşın üzerindeki erkekler ve menopoz sonrası kadınlar kardiyolojik muayeneden geçmelidir. Erken teşhis ve uygun tedavi sayesinde ölümcül vakaların büyük ölçüde önüne geçebiliriz" çağrısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        80 yaşındaki nineye 'Anne terliği' hapsi!
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        "İhracatta tarihimizin en yüksek 2. seviyesine ulaştık"
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Trump'tan Le Pen'e destek
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Szymanski, Fenerbahçe tarihine geçmeye hazırlanıyor!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Kayıp olarak aranan gençten korkutan haber!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Eren Elmalı parlıyor!
        Trump "altın kartı" gösterdi
        Trump "altın kartı" gösterdi
        "Yeni sezonda yok olsun"
        "Yeni sezonda yok olsun"
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Durakta bekleyenleri kurtardı ama... Son manevra!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Fenerbahçe'den Okan Buruk'a sert tepki!
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Tereyağı satışında yeni dönem
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Türkiye'den ABD'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Otomotiv sanayisinde 'tarife' beklentisi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        Apple 1 günde 310 milyar dolar eridi
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        O hormonun etkisi sandığınızdan büyük!
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Donald Trump'tan Elon Musk açıklaması
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgelere sağanak yağmur uyarısı
        Sabah kahvesi şart değil!
        Sabah kahvesi şart değil!
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        "Bence her şey çok iyi gidiyor, piyasalar patlayacak, borsa patlayacak"
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor
        İsrail Gazze'nin kuzeyinde işgalini genişletiyor