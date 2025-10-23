Aniden gelen misafire hızlı çözüm! 10 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik çiğköfte tarifi!
Geleneksel lezzetleri modern mutfaklara taşımanın en kolay yolu teknolojiyle birleşmekten geçiyor. Artık çiğköfte yoğurmak için dakikalarca uğraşmanıza gerek yok! Sadece 10 dakikada, mutfak robotuyla lezzet dolu çiğköfteler hazırlayabilirsiniz. İşte pratik tarifi ve püf noktalarıyla çiğköfte tarifi!
Evde çiğköfte yoğurmak hem zahmetli hem de zaman alıcı olabilir. Ancak mutfak robotları bu süreci neredeyse çocuk oyuncağı haline getiriyor. Geleneksel lezzetten ödün vermeden, sadece 10 dakikada enfes çiğköfteler hazırlayabilirsiniz. Üstelik el yormadan, mutfağı da dağıtmadan!
MALZEMELER
2 su bardağı ince bulgur
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı isot
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
1 limon suyu
3 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 adet rendelenmiş soğan
1 diş ezilmiş sarımsak
Yarım su bardağı su
HAZIRLIK AŞAMASI
Bulguru geniş bir kaba alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Üzerini kapatıp yaklaşık 5 dakika dinlendirin. Bu sırada mutfak robotuna soğan, sarımsak, salçalar, baharatlar ve isotu koyarak çekin.
Bulgurun suyunu çektiğinden emin olduktan sonra tüm malzemeleri robot kabına aktarın.
YOĞURMA İŞLEMİ ROBOTTA!
Robotu çalıştırın ve karışım homojen hale gelene kadar 5-6 dakika boyunca yoğurma işlemini sürdürün. Gerekirse ara ara durdurup kenarlara yapışan malzemeleri spatula yardımıyla toplayın.
Ardından nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin, robotu bir kez daha çalıştırın.
Kıvamı kontrol edin; eğer kuruysa çok az su ekleyebilirsiniz. Karışım ele yapışmayan ama sıkıldığında şekil alabilen bir dokuda olmalıdır.
ŞEKİL VERME VE SERVİS
Karışımdan küçük parçalar alıp elinizle sıkma hareketiyle klasik çiğköfte formu verin. Yanında bol yeşillik, marul, limon dilimleri ve lavaşla servis edin.
Dilerseniz vegan versiyonu için hiçbir hayvansal ürün eklemeden aynı tarifi uygulayabilirsiniz.