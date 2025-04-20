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        Haberler Gündem Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından "Narkokapan-Ankara Operasyonu"na ilişkin açıklama

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından "Narkokapan-Ankara Operasyonu"na ilişkin açıklama

        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, "Narkokapan-Ankara Operasyonu" kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 90 olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 21:01 Güncelleme: 20.04.2025 - 21:08
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        Başsavcılık açıkladı! "Narkokapan-Ankara Operasyonu"nda 90 kişi tutuklandı
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        Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 Nisan'dan itibaren Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği anımsatıldı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarla 119 şüpheli hakkında gözaltı kararının verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Yakalanan 94 şüpheliden 90'ı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildi."

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