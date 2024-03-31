Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Ankara'da 7 katlı binada yangın

        Ankara'da 7 katlı binada yangın

        Ankara'nın Pursaklar ilçesinde, 7 katlı apartmanın teras katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ankara'da 7 katlı binada yangın
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Pursaklar ilçesi İleri Mahallesi Yıldız Sokak’ta akşam saatlerinde 7 katlı binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara ve yan binalara sıçramadan söndürüldü.

        Soğutma çalışması yapılan binada yangının çıkış nedeni araştırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ankara
        #yangın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye kararını verdi!
        Türkiye kararını verdi!
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        Yerel seçim sonuçları Haberturk.com'da
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        8 seçmeni olan mahallede muhtar seçilemiyor!
        En uzun oy pusulası megakentte
        En uzun oy pusulası megakentte
        Ünlüler oylarını kullandı
        Ünlüler oylarını kullandı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        İstanbul'da yollar boş kaldı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgasında 1 ölü 11 yaralı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        Yıldız isim 11'e dönüyor!
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı