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Kesin olmayan sonuçlara göre Ankara’daki milletvekili dağılımı da şekillendi. Buna göre AK Parti Ankara birinci bölgede 4, ikinci bölgede 6, üçüncü bölgede ise 5 vekil çıkarırken, 2018’deki sandalye sayısını korumuş oldu.

2018 seçimlerinde de AK Parti Ankara’dan 15 milletvekili çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin , Tuğrul Türkeş ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek AK Parti’nin Ankara milletvekilleri arasında yer alıyor.

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre AK Parti’nin Ankara Milletvekilleri:

Tuğrul Türkeş- 1. Bölge

Jülide Sarıeroğlu-1. Bölge

Murat Alparslan- 1. Bölge

Zehranur Aydemir – 1 Bölge

Vedat Bilgin -2. Bölge

Selva Çam -2.Bölge

Orhan Yeğin- 2. Bölge

Zeynep Yıldız- 2. Bölge

Osman Gökçek- 2. Bölge

Kurtcan Çelebi- 2. Bölge

Fuat Oktay- 3. Bölge

Leyla Şahin Usta- 3. Bölge

Ömer İleri-3. Bölge

Asuman Erdoğan- 3.Bölge

Ahmet Fethan Baykoç -3.Bölge

CHP’NİN BAŞKENT KARNESİ

13 VEKİL ÇIKARDI AMA SANDALYE SAYISI 9’A DÜŞECEK

2018’de Ankara’da yüzde 26,09 olan oy oranını 14 Mayıs’ta yüzde 30,55’e çıkarmış olsa da ortaya çıkan tablo Ankara’da da CHP’nin yüzünü güldürmedi. Geçici sonuçlara göre 2018’de 10 olan vekil sayısını 13’e çıkarmış görünse de CHP Gelecek, Deva ve Saadet Partili isimlere listesinde yer verdiği için Ankara’daki vekil sayısı 9’a düşecek.

BİRİNCİ BÖLGEDEKİ 6 VEKİLDEN BİRİ DEVA BİRİ GELECEK PARTİLİ

CHP’nin kalesi olarak adlandırılan Çankaya ilçesini de içeren bu bölgeden DEVA Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in listede yer alması tartışma yaratmıştı. 2018 seçimlerinde CHP Ankara birinci bölgeden 5 milletvekili çıkarırken bu kez vekil sayısını 6’ya yükseltti. Ancak bu 6 vekilden biri Meclis’te DEVA diğeri ise Gelecek Partisi’ni temsil edecek.

GAMZE TAŞÇIER- 1.Bölge

DENİZ DEMİR-1. Bölge

OKAN KONURALP-1.Bölge

SADULLAH ERGİN-1.Bölge (DEVA)

MUSTAFA NEDİM YAMALI- 1.Bölge (GELECEK PARTİSİ)

CHP Ankara ikinci bölgede ,2018’de 2 olan vekil sayısını 3’e çıkarmış olsa da bu bölgedeki sandalye sayısı aynı kalacak. Aynı durum üçüncü bölge içinde geçerli. Daha önceki seçimde bu bölgeden Meclis’e üç milletvekili gönderen CHP vekil sayısını dörde yükseltti ama seçilen isimlerden biri Saadet Partili olduğu için CHP’nin Ankara 3. Bölgedeki vekil sayısı 3 olacak.

İKİNCİ BÖLGEDE CHP LİSTESİNDEN SEÇİLEN VEKİLLER

MURAT EMİR- 2.Bölge

İDRİS ŞAHİN-2. Bölge (DEVA Partisi)

SEMRA DİNÇER 2. Bölge

3. BÖLGEDE BİR VEKİL SAADET PARTİSİ’NİN

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN (SAADET Partisi)

AYLİN YAMAN

MHP 3, İYİ PARTİ 5 VEKİL ÇIKARDI

MHP’nin Başkent’teki vekil sayısı 5’ten 3’e düşerken, her seçim bölgesinden bir milletvekiline sahip oldu. İYİ Parti ise Ankara’daki vekil sayısını 4’ten 5’e çıkardı.

MHP ANKARA MİLLETVEKİLLLERİ

MEVLÜT KARAKAYA -1.Bölge

SADİR DURMAZ-2. Bölge

YAŞAR YILDIRIM -3.Bölge

İYİ PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLLERİ

KORAY AYDIN 1.Bölge

AHMET EŞREF FAKIBABA-1.Bölge

ADNAN BEKER-2.Bölge

YÜKSEL ARSLAN-3.Bölge

KÜRŞAT ZORLU-3.Bölge

YEŞİL SOL ANKARA’DA VEKİL ÇIKARAMADI

2018 seçimlerinde Ankara’dan Meclis’e bir milletvekili gönderen HDP Yeşil Sol listelerinden Başkent’te vekil çıkarmayı başaramadı.

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