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Ankara'da baş döndüren trafik! İşte dakika dakika yaşananlar

Ankara'da baş döndürücü bir trafik yaşanıyor. 2 Mart'ta yapılan Altılı Masa toplantısında yaşanan kriz 6 Mart'ta tatlıya bağlanmak üzere... İşte Ankara'da yaşanan tüm gelişmeler

Son dakika: Ankara'da baş döndüren trafik! İşte dakika dakika yaşananlar

Gözler Millet İttifakı’nın 6 Mart saat 14.00'teki buluşmasına çevrilmişken toplantıya saatler kala liderlerin ve kurmaylarının trafiği baş döndürdü.

Baş döndüren trafik masadaki yeni bir formülle gündeme geldi. O formül İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olarak işaret ettiği iki ismin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına dayanıyordu.

İşte o andan itibaren Ankara’da yaşananlar…

13.10 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezine gitti.

13.35 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Merkezi’ne gitti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü.

13.50 Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından iki belediye başkanı açıklama yaptı. İmamoğlu, “Sayın Genel Başkanımıza 6’lı Masa’nın önemini anlattık”; Yavaş “Biz Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıyız” dedi.

13.55 Görüşme trafiği sürerken Saadet Partisi’nde 14.00’te yapılacağı belirtilen toplantı 15.00’e alındı.

14.00 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaparak Meral Akşener’in Millet İttifakı’na yeni bir öneri sunduğunu ve bu önerinin Yavaş ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı olduğunu açıkladı.

14.55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ABB başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

15.03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener genel merkezden ayrıldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Akşener’in Saadet Partisi’ndeki toplantıya katılmayacağını açıkladı.

15.06 Saadet Partisi Genel Merkezi’ne ilk gelen isim DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu

15.08 Saat 14.00’ten 15.00’e alınan 5’li masa toplantısı bir kez daha ertelendi ve 16.00’ya alındı.

15.15 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun 14.45’te yapılacağı duyurulan basın açıklaması iptal edildi.

15.30 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Ve Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıya Meral Akşener’in de katılacağını açıkladı.

15.38 Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

15.39 DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

15.45 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

15.48 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

15.49 6'lı Masa cumhurbaşkanı adayını açıklamak için toplandı.

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