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Haberler Gündem Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde

CHP Genel Merkezi önünde hazırlıklar tamamlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Genel Merkez'e geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu, "Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz" dedi

Son dakika haberi: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
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CHP Genel Merkezi önünde hazırlıklar tamamlandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte açıklama yapıyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Millet İttifakı" toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı. Diğer yandan 12 maddelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş yol haritası da duyuruldu.

Altılı Masa toplantısının ardından CHP'li isimler CHP Genel Merkezi önüne gitti.

KÜRSÜYE ÇIKTILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıktı. Depremde ölenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olarak kürsüye İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş da çıktı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile bir yola çıktık. Güzel bir gecedeyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz.

Bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız.

Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, korkuşları aşmaya, küskünleri barıştırmaya adayım. Sadece ben değil, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye aday.

Ben uzun bir yolculuktan geldim. Heybemi bu güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

Çaldıkları 418 milyar doları isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız.

Aday ben değilim, aday hepimiziz.

Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz."

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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