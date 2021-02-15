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Ankara'da binanın temel kazısında kemik parçaları bulundu

Ankara'da, binanın temel kazısı sırasında insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. Çalışma durdurulurken, kemikler incelenmek üzere müzeye götürüldü

Temel kazısında ortaya çıktı! Kimse yaklaştırılmadı - Haberler
DHA

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacı Bayram Mahallesi'nde yapılacak binanın temel kazısı sırasında kemik parçalarına rastlandı.

DHA'nın haberine göre kemiklerin insana ait olabileceğini düşünen işçiler, polise haber verdi.

Gelen polis ekipleri, iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasını durdurdu. Binanın çevresine de güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Daha sonra haber verilmesi üzerine Anadolu Medeniyetler Müzesi'nden gelen ekip, kazı alanında inceleme yaptı.

Arkeologların yaptığı inceleme sonunda bölgede 6 adet kemik parçası ve çene iskeleti bulundu.

Kemiklerden alınan numuneler incelenmek üzere müzeye götürüldü.

Arkeologların bölgedeki incelemesi sürüyor.

Yaklaşık 47 yıldır bölgede bulunan bir esnaf "Burayı dükkan yapmak için kazıyorlardı. Kazı çalışması sırasında kemikler çıktı ve çalışma durduruldu. Babam eskiden burada mezar olduğunu bize söylerdi. Ermeni ya da Yahudilere ait olduğu söyleniyor" dedi.

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