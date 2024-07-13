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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da dehşet! Yanlışlıkla kendisini öldürdü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Ankara'da dehşet! Yanlışlıkla kendisini öldürdü!

        Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran 45 yaşındaki Kerim Yücel hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 08:29 Güncelleme: 13.07.2024 - 08:56
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        Yanlışlıkla kendisini öldürdü!
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        Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerim Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı.

        YANLIŞLIKLA TETİĞE DOKUNDU

        Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işiyle uğraştığı öğrenilen Yücel’in cenazesinin bugün Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.

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