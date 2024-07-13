Ankara'da dehşet! Yanlışlıkla kendisini öldürdü!
Ankara'da, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı esnada tabanca ile yanlışlıkla kendisini başından vuran 45 yaşındaki Kerim Yücel hayatını kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Kerim Yücel, evinde sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açtığı sırada elindeki tabancayı şakağına dayadı.
YANLIŞLIKLA TETİĞE DOKUNDU
Yanlışlıkla tetiği çeken ve alkolün etkisinde olduğu değerlendirilen Yücel, silahın ateşlenmesi üzerine başından vurularak ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İHA'da yer alan habere göre hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan adam kurtarılamadı. Kuryelik işiyle uğraştığı öğrenilen Yücel’in cenazesinin bugün Karşıyaka Mezarlığında defnedileceği aktarıldı.