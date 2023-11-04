Ankara'da eğlence mekanının deposunda 7,5 milyon TL'lik 'kaçak içki' ele geçirildi
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, polisin bir eğlence mekanına düzenlenen operasyonda; depo kısmında piyasa değeri 7,5 milyon TL'lik 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirildi. Mekan sahibi S.G., gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki S.G.'ye ait eğlence mekanına gece saatlerinde operasyon düzenledi.
Ekiplerce mekanda yapılan aramada, depo kısmında 3 bin 787 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Piyasa değeri yaklaşık 7,5 milyon TL olan kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan mekan sahibi S.G. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.