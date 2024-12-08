Ankara'da facia! 5 can kaybı var

Ankara-Çankırı kara yolunda otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre kaza, saat 10.00 sıralarında Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde meydana geldi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.