Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyir halinde olan otomobil, sürücü İsmet Onur Elitok’un (36) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yan varyanttaki yön levhasının direğine çarptı.

Feci kaza nedeniyle araç hurda yığınına dönerken sürücü Elitok, eşi Hilal Elitok (36) ile çocukları 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kısa süre içinde kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Feci kaza nedeniyle İsmet Onur Elitok ile Hilal Elitok’un hayatını kaybettiği anlaşıldı. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk edilen çocukların da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Demir yığınına dönen araçtan kopan malzemeler ve cam kırıkları trafiği tehlikeye düşürdü. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak içi polis ekiplerinde trafik önlemler alındı. Araç daha sonra çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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