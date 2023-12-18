Ankara'dan Kars'a rüya gibi bir yolculuk! Kış turizminin gözdesi; Doğu Ekspresi!

Turistik Doğu Ekspresi iki yataklı oda fiyatları, dönemsel olarak değişiyor. Düşük dönem oda ücreti 6 bin lira, normal dönem oda ücreti 8 bin lira ve yüksek dönem oda ücreti ise 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor.

5 Şurada Paylaş!









TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ VE DOĞU EKSPRESİ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

TCDD 2019 yılında Doğu Ekspresini, Turistik Doğu Ekspresi ve Doğu Ekspresi Ana Hat Treni olmak üzere ikiye ayırdı. Bu durum Doğu Ekspresine olan yoğun talepten dolayı gerçekleşti. Çözüm olarak seferler iki ayrı hat olarak ayrıldı.

Turistik Doğu Ekspresi aslında turizm amaçlı bir sefer sunuyor bunun yanında Klasik Doğu Ekspresi normal seferlerini gerçekleştiriyor. Doğu Ekspresi Kars'a her gün seyahat eden bir tren seferi, Turistik Doğu Ekspresi ise sadece kış aylarında haftanın 3 günü Ankara’dan hareket ederek Kars’a gelen bir tren.