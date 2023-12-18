Keşfetmeye değer bir il! Kars'ta gezilecek yerler, az bilinen mekanlar!

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Kars Kalesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kalesi olan Kars Kalesi, 27.000 metre uzunluğunda surlar ve 220 burç ile çevrilidir. 152 yılında Selçuklu Sultanı Melik İzzeddin Keykavus tarafından yapılan kale, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok savaşa tanıklık etmiştir.

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Kümbet Camii: Kars'ta gezilecek en popüler mekanlardan biri olan Kümbet Camii, 12 Havariler Kilisesi olarak da bilinir ve eski adıyla Kars Katedrali, bir Ermeni kilisesidir. 10. yüzyılda Ermeni Bagrat Kralı tarafından yaptırılan bu tarihi yer için Kars Kalesi’nin Güney eteklerine doğru yürümeniz yeterli.