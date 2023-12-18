Keşfetmeye değer bir il! Kars'ta gezilecek yerler, az bilinen mekanlar!
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en güzel illerinden biri olan Kars, zengin tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri ile her yıl binlerce turisti ağırlar. Özellikle Turistik Doğu Ekspresi'yle birçok kişinin gezdiği Kars, keşfedilmeyi bekleyen birçok güzel yere ev sahipliği yapmasının yanında lezzetli mutfağı olan da bir ildir. Kars'a gitmek gibi bir planınız var ise, hazırladığımız içeriğe göz atmanızı öneririz.
Kars, Doğu Anadolu Bölgesi'nin saklı cennetidir. Bu eşsiz il, zengin tarihi ve kültürü, doğal güzellikleri ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır. İşte Kars'ta gezilecek yerler, az bilinen mekanlar, lezzetli yemekler!
KARS'TA GEZİLECEK TARİHİ YERLER
Fethiye Camii: Kars'ta bulunan Fethiye Camii, Rus işgalinden geriye kalan en güzel tarihi yapılardan biridir. Görenlerin hayranlıkla baktığı bu Camii, 9. yüzyılda Ruslar tarafından kilise olarak inşa edilmiştir. Baltık mimarisinin en önemli eserlerinden biri olarak görülen Fethiye Camii’ni şehir merkezinde ziyaret edebilirsiniz.
Çıldır Gölü: Denilene göre Çıldır Gölü buz tutmaya başlayınca Kars’ta kış tatili sezonu başlarmış. 123 kilometrelik bir alana sahip olan Çıldır Gölü'nde atlı kızağa binmek, gölün tatlı suyunda buzdan çıkarılan sarı sazan balığının tadına bakmak, buzlar ülkesinde yürümek veya kış sporlarını deneyimlemek gibi birçok aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz.
Kars Kalesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük kalesi olan Kars Kalesi, 27.000 metre uzunluğunda surlar ve 220 burç ile çevrilidir. 152 yılında Selçuklu Sultanı Melik İzzeddin Keykavus tarafından yapılan kale, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok savaşa tanıklık etmiştir.
Kümbet Camii: Kars'ta gezilecek en popüler mekanlardan biri olan Kümbet Camii, 12 Havariler Kilisesi olarak da bilinir ve eski adıyla Kars Katedrali, bir Ermeni kilisesidir. 10. yüzyılda Ermeni Bagrat Kralı tarafından yaptırılan bu tarihi yer için Kars Kalesi’nin Güney eteklerine doğru yürümeniz yeterli.
Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nde savaş döneminde tabya içerisinde ki günlük yaşamdan sahneler canlandırılmıştır. Bunlar arasında revir, ameliyathane, kiler, koğuş gibi alanlar ve bu alanlar içerisindeki günlük yaşam teşhir edilmiştir. Kars'a gittiğiniz de Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’nin mutlaka görülmesi önerilir.
Ani Harabeleri: Orta Çağ'ın en önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan, yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir antik kenttir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Harabeleri, Türkiye'nin de en değerli kültür varlıklarından biridir.
KARS'TA YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
Kayak: Kars'a gittiğinizde yapabileceğiniz aktiviteler arasında ilk sıralarda Sarıkamış'da bulunan kayak merkezleri yer alıyor. Türkiye'nin en önemli 5 kayak merkezinden biri olan Sarıkamış'ta sarıçam ormanlarının arasında benzersiz anlar yaşayabilirsiniz.
ATV: Eğer daha sonbahar ya da ilkbahar gibi aylarda Kars'a gittiyseniz, belirlenen yerlerde ATV yapmanız önerilir.
Lezzet durakları: Kars, mutfağıyla da oldukça önemli illerimizden biridir. Kars gezinizi farklı lezzet duraklarında mola vererek keyifli hale getirebilirsiniz.
KARS'TA LEZZET YOLCULUĞU!
Kars'a gittiğinizde mutlaka tadılması önerilen lezzetler şu şekilde sıralanabilir;
Helva,
Hörbe,
Kars Böreği,
Hangel,
Kete,
Patatesli veya Mercimekli Erişte Pilavı,
Haşıl,
Ekşili Et,
Feselli,
Tencerede Şiş Kebap,
Yaprak Mantı,
Tandırda Kaz Çekmesi,
Kesme Çorba,
Hasuda,
Kuymak,
Katmer,
Erişte Aşı,
Mezik.