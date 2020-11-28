ANKARA - Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Konya yolu Mevlana Bulvarı'nda 27 YJ 028 plakalı tır devrildi. Tırın altında kalan sürücü ise hayatını kaybetti.Kazayı gören bir kişi, sürücünün yolda seyir halindeki diğer sürücülere selektör yaptığını, daha sonra tırın elektrik direklerine çarptığını ve devrildiğini öne sürdü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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