Ankara'da olay, 18 Ekim akşamı Keçiören ilçesi Bademlik Yolu Caddesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddialara göre, A.S. (54) isimli kadın, sürekli tartıştığı eşi Fahri Sayın (64) ve kayınvalidesi Nadiye Sayın'ı (86) darp etti.

Hayatını kaybeden 86 yaşındaki Nadiye Sayın.

İKİ HAFTA SONRA HASTANEDE ÖLDÜ

İHA'daki habere göre uğradığı saldırı nedeniyle kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan Nadiye Sayın, iki haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fahri Sayın, eşinin, kendisini ve annesini darp ettiğini iddia etti.

GELİN GÖZALTINA ALINDI

Yaşlı kadının cenazesi memleketi Çankırı'da toprağa verilirken, gelini A.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Emniyette ifadesi alınan koca Fahri Sayın'ın, eşinin kendisini ve annesini sürekli darp ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli A.S.'nin ise iddiaları reddederek, şiddete uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.