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Ankara Halk Ekmek, gıda ve yiyecek sektöründeki iş yerlerine bayilik verecek

Halk Ekmek Fabrikası ile bayilik sözleşmesi imzalayacak gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren iş yerleri, halk ekmek ürünlerini satabilecek.

Ankara Halk Ekmek, gıda ve yiyecek sektöründeki iş yerlerine bayilik verecek
AA

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, lokanta, kafe ve restoran başta olmak üzere, gıda ve yiyecek sektöründe hizmet veren iş yerleri, Ankara Halk Ekmek ürünlerinin satışı için bayilik başvurusu yapabilecek.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, ürünlerin birim fiyatından satılması için esnafla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını, bayilik sözleşmesi imzalayan iş yerlerinin Halk Ekmek Satış noktaları, Başkent Market şubeleri ve Halk Ekmek büfelerine en az 1 kilometre mesafede olması gerektiğini bildirdi.

Yeni uygulama kapsamında bayilik sistemine dahil olan iş yerlerine ekmekte yüzde 10, pastane ürünlerinde ise yüzde 20 kar marjı sağlanacak. Bayiler, aldıkları ürünleri fabrika satış mağazaları ve Başkent Marketler ile aynı fiyattan satacak.

Bayilik sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde simit, kurabiye, Ankara simidi, tereyağlı simit, poğaça çeşitleri, su böreği, peynirli-kıymalı Karaköy böreği, açma, kete, cevizli-fıstıklı baklavanın dışında, "normal, glütensiz, roll, şampiyon, fındıklı, ensiyez ve kepekli" ekmek çeşitleri ile grisini, çorbalık kıtır ve çerez gibi 57 farklı ürün satılacak.

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